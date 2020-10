Stadia : Hello Engineer et Pac-Man Mega Tunnel Battle annoncés, des démos gratuites pour tout le monde arrivent

La semaine va être riche en annonces pour les utilisateurs de Stadia. Google nous promet trois jours consécutifs de révélations via des vidéos préenregistrées, dont la première vient d'être diffusée. Le plus gros morceau se trouve à la fin avec la présentation de Pac-Man Mega Tunnel Battle, un Battle Royale à 64 joueurs se déroulant sur une grille interconnectée de labyrinthes et où il faut être le dernier joueur à survivre. Il sortira le 17 novembre 2020 au prix de 19,99 € en avant-première sur Stadia, mais vous pouvez essayer une démo jusqu'au 27 octobre. Oui, Google va commencer à proposer des versions d'évaluations sur la plateforme, et si un compte est nécessaire pour les lancer, elles sont entièrement gratuites, et ne demandent pas d'être abonné Stadia Pro pour en jouir en cloud gaming !

Voici comment le jeu développé par Heavy Iron Studios est décrit par son éditeur Bandai Namco Entertainment Europe :

Créé pour célébrer le 40e anniversaire de Pac-Man, Pac-Man Mega Tunnel Battle, s'appuie sur la plateforme de jeu vidéo de Google Cloud pour créer le plus grand jeu multijoueur Pac-Man jamais développé (jusqu'à 64 joueurs). Réparti sur une grille interconnectée de labyrinthes Pac-Man, chaque joueur doit se montrer plus malin que ses adversaires et survivre à la concurrence pour être le dernier Pac-Man à s'imposer dans cette version unique de Battle Royale, jouable sur PC, ordinateur portable, tablette et sur télévision via Stadia. En plus d'être plus grand que jamais, Pac-Man Mega Tunnel Battle introduit de nouveaux power-ups qui peuvent changer le cours de la bataille. Il est également possible de customiser Pac-Man et un mode spectateur permet au joueur de devenir influent dans le jeu.

« Pac-Man célèbre cette année une étape très importante, son 40e anniversaire. 40 ans d'innovation et de progrès dans le domaine de la technologie et des jeux vidéo, tout en restant fidèle à ses racines et au plaisir procuré depuis la toute première sortie sur arcades », a déclaré Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président du marketing, du numérique et des contenus chez Bandai Namco Entertainment Europe. « Avec Pac-Man Mega Tunnel Battle, nous utilisons l'infrastructure de Google Cloud pour amener le jeu classique Pac-Man à un combat de survie où les joueurs font face à une concurrence féroce pour être le dernier Pac-Man vivant ».