The Last Campfire : trailer enivrant et période de sortie pour le prochain jeu de Hello Games (No Man's Sky)

Vous vous souvenez de The Last Campfire ? Mais si, le prochain jeu de Hello Games, les créateurs des Joe Danger et de No Man's Sky, qui avait été présenté aux Game Awards 2018. Il est revenu sur le devant de la scène pour le Nintendo Indie World de cet après-midi.

Imaginé par les créateurs de LostWinds, il nous fait incarner Ember, un petit personnage perdu dans un monde labyrinthique, qui va tout faire pour retourner chez lui. Tout en explorant un univers luxuriant, il va croiser des créatures hautes en couleur, des âmes perdues et des ruines mystérieuses, en gardant toujours l'espoir d'arriver au bout de son voyage et de rallumer « le dernier feu de camp ».

Une nouvelle bande-annonce toute mignonne nous met dans l'ambiance, et annonce surtout une période de sortie plus précise. The Last Campfire est attendu pour cet été sur PS4, Xbox One, Switch et PC.