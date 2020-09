Hello Neighbor : la version Stadia lancée en vidéo

Google l'avait annoncé il y a quelques jours, Hello Neighbor débarque sur sa plateforme Stadia, accessible sur de nombreux appareils pour jouer en streaming. tinyBuild et Dynamic Pixels ont sorti leur jeu en décembre 2017, plus d'un an après son premier lancement en version alpha, mais ça n'empêche pas les studios de fêter l'arrivée du titre sur Stadia en vidéo :

Hello Neighbor est donc disponible dès maintenant sur Google Stadia, et il est même jouable gratuitement si vous êtes abonnés à Stadia Pro. Le titre est pour rappel un jeu d'infiltration nous demandant d'explorer la grande maison de notre étrange voisin afin de découvrir ce qu'il cache dans son sous-sol, une aventure périlleuse, car le bonhomme a placé des pièges dans sa demeure.

Si vous l'aviez loupé, tinyBuild et Dynamic Pixels ont annoncé Hello Neighbor 2 cet été, et si vous jouez sur consoles, le premier volet est vendu 23,99 € sur Amazon.fr.