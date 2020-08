Stadia Pro : 6 jeux, dont 2 nouvelles exclusivités, ajoutés en septembre 2020

Le catalogue Stadia Pro va faire un beau bond vers l'avant le mois prochain, avec l'arrivée de six nouvelles expériences. Et il y a du beau monde, à commencer par les exclusivités First on Stadia que sont Super Bomberman R Online, le jeu avec des parties à 64 joueurs, et Gunsport, un jeu d'action compétitif autour d'une compétition de volley-ball cyberpunk.

Les abonnés au service pourront également télécharger Hitman et Hello Neighbor à partir du 1er septembre, deux titres récents sur la plateforme. Et Google rendra enfin disponible Metro Last Light Redux, qui n'a plus besoin d'être présenté, et Embr, le jeu coopératif avec des pompiers encore en Early Access.

En revanche, Kona, GRID et Get Packed quitteront le service à 9,99 € par mois le 31 août, alors n'oubliez pas de les ajouter à votre ludothèque avant cette date fatidique.