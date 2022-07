Stadia Pro : les 6 nouveaux jeux d'août 2022 dévoilés

Le mois d'août commencera en début de semaine prochaine, alors Google a pris les devants en présentant les nouveaux titres qui seront ajoutés à Stadia Pro à ce moment-là. Dès le 1er août, ce sont ainsi pas moins de 6 jeux qui rejoindront le service de jeux en streaming en illimité à 9,99 € par mois.



Calico, la simulation de vie avec des chats, fera partie du lot, dès le jour de son ajout au catalogue Stadia. Nous pourrons sinon profiter du jeu d'action en monde ouvert qui en fait trop Saints Row: The Third - Remastered, du jeu de course avec des monster trucks Monster Jam Steel Titans 2, du jeu de plateforme en vue de côté Shantae: Half Genie Hero Ultimate Edition, du mix entre visual novel et puzzle Murder by Numbers, et de l'aventure originale et relaxante Welcome to Elk.

Un beau programme, qui sera peut-être contrebalancé par des départs de Stadia Pro ce 31 juillet, mais qui n'ont pas été précisés par Google. Si vous préférez jouer sur console traditionnelle, Saints Row: The Third - Remastered est disponible à partir de 25,95 € sur Amazon.fr.