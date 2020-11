Stadia Pro : 6 nouveaux jeux (et presque autant de départs) pour décembre 2020

Stadia vient de fêter ses 1 an, et même si le succès n'est clairement pas à la hauteur des attentes, Google a encore de grandes ambitions et veut redresser la barre. Cela passe notamment par un renforcement du catalogue Stadia Pro, l'offre à 9,99 € qui permet d'accéder en illimité à une sélection de titres en cloud gaming.

Il y avait 6 ajouts en novembre, et il y en aura encore 6 en décembre ! À compter du 1er du mois, les abonnés pourront profiter de Into the Breach, Hitman 2, Kine, Monster Jam Steel Titans, et Secret Neighbor, pour une dose de plaisir renouvelée. En revanche, au global, le catalogue ne va que peu grossir, car SUPERHOT, Power Rangers: Battle for the Grid, Little Nightmares, Hello Neighbor et Super Bomberman R vont quitter le service ce 30 novembre : pensez à les réclamer avant cette date pour les conserver tant que votre souscription est active.

Si seul l'achat pérenne vous intéresse, une vague de promotions est également en cours pour toute la semaine, et Star Wars Jedi: Fallen Order vient d'intégrer Stadia avec un prix de lancement affiché à 27,99 €. Il est actuellement disponible sur les autres plateformes à partir de 29,99 € chez Amazon.fr.

