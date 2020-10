Stadia Pro : 6 nouveaux jeux annoncés pour novembre 2020 pour les abonnés

Malgré des débuts assez austères, Stadia Pro commence doucement, mais sûrement, à se faire un catalogue assez solide au fil des mois. Il accélère encore le mois prochain en accueillant pas moins de 6 titres, dont 3 dès leur entrée sur la plateforme de Google, jouable dès le 1er novembre 2020 par les abonnés au service à 9,99 € par mois.

Voici ce qui les attend dès ce week-end :

Sniper Elite 4 (NOUVEAU sur Stadia) – Incarnez un agent d'élite des Special Operation Executive et tentez de libérer l'Italie joug du fascisme en temps de guerre. Cette version de Sniper Elite 4 propose la fonctionnalité Stadia exclusive HDR support.

– Incarnez un agent d'élite des Special Operation Executive et tentez de libérer l'Italie joug du fascisme en temps de guerre. Cette version de Sniper Elite 4 propose la fonctionnalité Stadia exclusive HDR support. Risk of Rain 2 – Le jeu de survie roguelike déjanté arrive sur Stadia. Faites équipe avec jusqu'à 3 autres amis dans cette nouvelle aventure de Gearbox Publishing.

– Le jeu de survie roguelike déjanté arrive sur Stadia. Faites équipe avec jusqu'à 3 autres amis dans cette nouvelle aventure de Gearbox Publishing. The Gardens Between (NOUVEAU sur Stadia) – Maîtrisez le temps pour résoudre d'incroyables énigmes dans un mystérieux univers.

– Maîtrisez le temps pour résoudre d'incroyables énigmes dans un mystérieux univers. Hello Neighbor: Hide & Seek (NOUVEAU sur Stadia) – La suite du jeu original Hello Neighbor arrive sur Stadia. Préparez-vous à de nouveaux tours de passe-passe effrayants et des actions en toute furtivité.

– La suite du jeu original Hello Neighbor arrive sur Stadia. Préparez-vous à de nouveaux tours de passe-passe effrayants et des actions en toute furtivité. Republique – Piratez les systèmes de sécurité et éliminez un despote dans ce jeu d'infiltration.

– Piratez les systèmes de sécurité et éliminez un despote dans ce jeu d'infiltration. Sundered: Eldritch Edition – Découvrez la magie noire et débloquez de nouvelles voies vers la victoire dan ce vaste et magnifique jeu d'exploration et de plateformes.

Just Shapes & Beats, Metro Last Light Redux, Strange Brigade et West of Loathing vont eux quitter l'offre le 31 octobre, mais ce sont bien 31 jeux qui seront jouables sur Stadia Pro en novembre 2020. Notez que, comme prévu, Sekiro: Shadows Die Twice et Watch Dogs Legion seront accessibles via Stadia à partir des 28 et 29 octobre.



Lire aussi : Uplay+ devient Ubisoft+ pour son arrivée en bêta sur Amazon Luna, et enfin sur Google Stadia