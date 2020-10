Uplay+ devient Ubisoft+ pour son arrivée en bêta sur Amazon Luna, et enfin sur Google Stadia

Les services d'abonnement ont la côte, alors Ubisoft a décidé de nous proposer le sien l'année dernière avec Uplay+. L'offre PC permet d'accéder à une centaine de jeux du catalogue d'Ubisoft, y compris les dernières sorties, pour 14,99 € par mois. À l'approche de la next-gen, et alors que les plateformes de cloud gaming prennent de l'ampleur, Ubisoft a décidé de changer un peu son écosystème, et la refonte va affecter Uplay+. Tanjdis que Uplay et ses activités communautaires ont été ingérés par le nouveau Ubisoft Connect, Uplay+ va être renommé Ubisoft+.

Sur le fond, rien ne changera, vous continuerez à accéder au même catalogue et aux futures grosses sorties, dont Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising, parfois même avec leurs éditions spéciales numériques. Mais sur la forme, Ubisoft+ va s'ouvrir en passant en bêta sur Amazon Luna le 10 novembre, et en arrivant enfin sur Google Stadia plus tard en 2020. Rassurez-vous, pas besoin de repasser à la caisse, vous bénéficierez des mêmes offres sur toutes les plateformes avec un abonnement unique. Et il n'y aura même pas besoin d'être abonné Stadia Pro pour profiter d'Ubisoft+ sur Stadia, vous pourrez donc jouir de votre catalogue en cloud gaming sans frais supplémentaires !



Et grâce au système de progression partagé d'Ubisoft Connect instauré pour certaines productions, vous pourrez commencer votre partie sur un PC, et la poursuivre sur Luna ou Stadia, et inversement. De quoi vous donner envie de vous essayer au cloud gaming ? Assassin's Creed Valhalla peut sinon être précommandé sur consoles pour 54,99 € chez CDiscount.