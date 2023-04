HBO Max devient Max : un reboot en série d'Harry Potter et une préquelle à Game of Thrones annoncés, un teaser de The Penguin et bien plus

Depuis la fusion qui a donné naissance à Warner Bros. Discovery en 2021, la société a restructuré ses activités et cela passe désormais par la création d'un nouveau service de streaming qui englobera Discovery+ et HBO Max, ce dernier étant sans doute le plus attractif des deux. Niveau originalité, il faudra donc repasser en ce qui concerne le nom de cette nouvelle plateforme, qui se nommera tout simplement Max. Oui, la session de brainstorming menant à ce choix a dû être intense... Son lancement est imminent, à savoir le 23 mai prochain aux États-Unis, avec trois offres tarifaires allant de 9,99 $ à 19,99 $ au mois, ou 99,99 $ à 199,99 $ à l'année. Le service s'installera ensuite en Amérique latine en fin d'année puis en 2024 en Europe et en Asie. En attendant, nous avons droit au Pass Warner sur Amazon Prime en France (en plus de l'abonnement de base à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an), qui propose globalement le même contenu.

L'introduction de Max a été accompagnée de son lot d'annonces de contenus, à commencer par celle qui fera sans doute le plus parler sur la Toile, celle d'une série Harry Potter. Oui, la rumeur était vraie, l'univers va donc être rebooté avec une nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling qui se voudra fidèle à ces derniers. Il est ainsi question d'une décennie de production avec un casting entièrement renouvelé pour mener une nouvelle génération de fandom. Même si les films s'éloignaient forcément du matériau d'origine de par leur durée, il sera difficile de mettre de côté les performances de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, et encore moins celles des regrettés Alan Rickman et Robbie Coltrane.

Et ce qui risque encore plus de faire grincer des dents, surtout après la polémique entourant Hogwarts Legacy, qui pourtant n'avait rien avoir avec elle, c'est que l'autrice sera également productrice exécutive aux côtés de Neil Blair et Ruth Kenley-Letts. Les décideurs sont également en discussion avec David Heyman pour qu'il occupe ce poste. La vidéo diffusée pour l'occasion a de quoi laisser dubitatif, car le logo, la musique et le visuel de Poudlard sont repris des films. Simples placeholders en attendant que la machine se mette en route ou manque cruel d'inspiration à venir, seul l'avenir nous le dira.

« Nous sommes ravis de donner au public l'opportunité de découvrir Poudlard d'une toute nouvelle manière », a déclaré Casey Bloys, président-directeur général du contenu HBO et Max. « Harry Potter est un phénomène culturel et il est clair qu'il existe un amour et une soif si durables pour le monde des sorciers. En partenariat avec Warner Bros. Television et J.K. Rowling, cette nouvelle série Max Original plongera profondément dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué à apprécier pendant toutes ces années. » « L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi et j'ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détails uniquement offert par une longue série télévisée », a déclaré J.K. Rowling.

La deuxième annonce d'envergure est celle d'une série préquelle à Game of Thrones, oui une de plus après House of the Dragon. Elle se nommera A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight et sera écrite par George R.R. Martin et Ira Parker, qui seront également producteurs exécutifs aux côtés de Ryan Condal et Vince Gerardis. Comme vous l'aurez deviné si vous connaissez les œuvres de l'auteur, il s'agira donc d'une adaptation de l'œuvre du même nom.

Un siècle avant les évènements de Game of Thrones, deux héros improbables erraient dans Westeros... un jeune chevalier naïf, mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer, Egg. À une époque où la lignée Targaryen détient toujours le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'est pas encore sorti de la mémoire vivante, de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent tous ces amis improbables et incomparables.

Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Autre projet qui sera diffusé sur Max, mais dont nous connaissions déjà l'existence, la série The Penguin avec Colin Farrell dans le rôle-titre. Ce spin-off à The Batman en 8 épisodes qui s'inscrira donc dans les Elseworlds du DCU a eu droit à un premier teaser nous montrant quelques scènes dans cet univers sombre et un peu l'envers du décor de sa production qui est en cours. Le ton plaira assurément aux fans du film de Matt Reeves.

Vient ensuite l'annonce d'une série dans l'univers de The Conjuring, dont le film The Nun 2 paraîtra d'ailleurs en septembre prochain. Peter Safran en sera logiquement le producteur exécutif, tandis que James Wan est en discussion pour le rejoindre. Aucun détail supplémentaire n'a été donné, il est donc difficile d'avoir une quelconque attente à son sujet.

Une nouvelle série dérivée de The Big Bang Theory a aussi été commandée, toujours avec Chuck Lorre derrière le projet, mais sans aucun détail là encore.

Le conte bien connu Pierre et le Loup va de son côté être de nouveau adapté au travers d'un projet d'animation réimaginé par le musicien et compositeur Gavin Friday, qui a réarrangé avec Maurice Seezer « The Friday Seezer Ensemble » de Sergueï Prokofiev, tandis que l'artwork ci-dessous a été dessiné par Bono.

Les Toons feront leur retour dans le dessin animé Tiny Toons Looniversity, sans plus de précision. Malgré les déboires de son créateur Justin Roiland, Rick et Morty va se poursuivre dès cette année avec le spin-off Rick and Morty: The Anime.

Un teaser de The Sympathizer avec en têtes d'affiche Hoa Xuande et Robert Downey Jr. a également été diffusé, une série limitée attendue en 2024 adaptant le roman de Viet Thanh Nguyen du même nom, qui a reçu le Pulitzer de la fiction, rien que ça. Si vous appréciez les thrillers d'espionnage et la satire, cela devrait vous intéresser, puisque l'œuvre se déroule à la fin de la Guerre du Vietnam, nous faisant suivre un espion communiste exilé aux États-Unis.

Les fans de True Detective vont pouvoir découvrir True Detective: Night Country plus tard cette année, avec Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star Lablanc, Aka Niviâna, Anna Lambe, Joel D. Montgrand, Christopher Eccleston et John Hawkes.

Lorsque la longue nuit d'hiver tombe à Ennis, en Alaska, les huit hommes qui dirigent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre l'affaire, les détectives Liz Danvers (Foster) et Evangeline Navarro (Reis) devront affronter les ténèbres qu'elles portent en elles et creuser dans les vérités hantées enfouies sous la glace éternelle.

La préquelle animée des films Gremlins va elle être lancée le 23 mai, baptisée Gremlins: Secrets of the Mogwai et où nous retrouverons l'adorable frimousse de Gizmo. La version originale bénéficiera de doublages d'acteurs connus dont Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong et Matthew Rhys.

Gremlins: Secrets of the Mogwai ramène les téléspectateurs dans le Shanghai des années 1920 où la famille Wing rencontre pour la première fois le jeune Mogwai appelé Gizmo. Sam Wing (futur propriétaire de magasin, M. Wing dans le film Gremlins de 1984) accepte la tâche dangereuse de ramener Gizmo à la maison et se lance dans un voyage à travers la campagne chinoise. Sam et Gizmo sont rejoints par une adolescente voleuse de rue nommée Elle, et ensemble, ils rencontrent - et parfois combattent - des monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Tout au long de leur quête, ils sont poursuivis par un industriel avide de pouvoir et son armée grandissante de méchants Gremlins.

La série limitée The Regime a elle aussi eu droit à sa bande-annonce teaser, attendue en 2024, nous plongeant dans un État fictif d'Europe en nous faisant suivre le quotidien de la vie au sein du palais où siège le pouvoir, avec en premier rôle un personnage campé par Kate Winslet.

Quelques autres programmes ont aussi fait parler d'eux, dont un show compétitif Barbie Dreamhouse Challenge, qui surfera sur l'arrivée du film live-action Barbie cet été. Il y en aura donc pour tous les goûts sur Max.