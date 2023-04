Harry Potter : Warner Bros. veut faire une série TV en 7 saisons pour HBO Max

Série de romans pour la jeunesse à succès, Harry Potter a rapidement été adapté au cinéma, propulsant la franchise au sommet. Nous avons déjà eu droit à un tas de produits dérivés, dont des jeux vidéo directement tirés des films ou encore Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard plus récemment.

16 ans après la publication de Harry Potter et les Reliques de la Mort, la licence continue de passionner toute une communauté de fans et les studios ne vont pas se priver pour en profiter. D'après Bloomberg, Warner Bros. Discovery serait en phase de discussions finales pour lancer la production d'une série télé adaptée des romans Harry Potter. Un projet qui traîne depuis quelques années, mais qui semble désormais sur le point de se concrétiser. Nous aurions droit à sept saisons, chacune basée sur un tome de la saga, et J.K. Rowling serait impliquée dans le projet. L'autrice ne serait pas showrunner ni créatrice principale, mais aurait tout de même un rôle important dans la conception de cette série, destinée à une diffusion sur HBO Max (qui va bientôt fusionner avec Discovery+ et changer de nom).

Pour l'instant, Warner Bros. et HBO Max n'ont pas commenté l'information, mais elle semble suffisamment sérieuse pour que les fans se réjouissent ou commencent à lever des barricades tant l'aura de J.K. Rowling a décliné au fil des ans, suite à ses prises de positions dans les médias et sur les réseaux sociaux. La romancière anglaise n'était pour rappel pas impliquée dans le développement de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, que vous pouvez retrouver à 53,99 € sur Gamesplanet.