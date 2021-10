RUMEUR : un jeu de combat à la Smash Bros. avec Batman, Mad Max, Gandalf et Harry Potter en développement chez Warner Bros.

C'est la rumeur folle de ces derniers jours, Warner Bros. Interactive Entertainment éditerait un jeu de combat inspiré des Smash Bros. de Nintendo avec les personnages de ses très nombreuses licences. La rumeur a été lancée sur Reddit par un insider inconnu, mais le journaliste Jeff Grubb de VentureBeat la confirme, en partie du moins.

Ce jeu s'inspirerait donc des Smash Bros., le développement ayant commencé bien avant l'annonce de Nickelodeon All-Star Brawl. Il reprendrait les mécaniques des Tag Team, mais l'insider n'est pas vraiment certain de ce que cela signifie : deux personnages qui n'ont rien à voir avec la possibilité d'en changer n'importe quand, des combats par équipe où le premier personnage K.O. laisse place au second ou encore des paires de personnages du même univers, c'est le flou total sur ce point.

Cependant, l'insider lâche une première liste de personnages qui seraient dans ce jeu de combat, et il y a de tout, avec Sammy de Scooby-Doo, Gandalf du Seigneur des Anneaux, Tom & Jerry, Batman, Fred Pierrafeu, Max Rockatansky de Mad Max, Johnny Bravo et peut-être Harry Potter et Ron Wealsey. Sur ce point, l'insider explique que les droits auraient été compliqués à obtenir, et le développement de ces personnages aurait peut-être été arrêté, dommage.

Toujours d'après cet insider, l'idée serait venue alors que des fans réclamaient Sammy dans Mortal Kombat. Car d'après cet informateur, le jeu serait développé par NetherRealm Studios, mais l'information a été balayée par Jeff Grubb, qui confirme cependant tous les autres points concernant ce leak. Pour rappel, le studio en a fini avec Mortal Kombat 11 et des bruits de couloir laissent entendre qu'il développerait... eh bien Mortal Kombat 12, une information lâchée à l'époque par... Jeff Grubb. Décidément, le monde est petit. L'identité du studio derrière ce jeu de combat est donc inconnue.





Enfin, l'insider partage un dépôt de marque signé Warner Bros. Interactive Entertainment, qui a réservé le terme « Multiversus », ce qui sonne quand même très mal pour un jeu vidéo, mais qui résumerait bien le principe de ce brawler, mélangeant plusieurs personnages de différents univers. Si Warner Bros. se lançait dans cette aventure, c'est bien pour rencontrer le même succès que Super Smash Bros. Ultimate et tenter de séduire les joueurs compétitifs, Nintendo n'étant pas friand d'eSport et ses serveurs ayant bien du mal à séduire les fans les plus pointus.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que l'éditeur ou le développeur n'officialise pas ce projet.