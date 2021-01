RUMEUR sur HBO Max : Harry Potter, une série en production chez Warner Bros.

La franchise Harry Potter est culte, les livres ont vite été adaptés au cinéma avec succès par Warner Bros., et depuis, les sorciers sont partout : romans dérivés, jeux vidéo, jouets, le phénomène est mondial et cartonne encore aujourd'hui, alors que les joueurs attendent par exemple Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Et bientôt, la franchise pourrait être adaptée en série.

C'est The Hollywood Reporter qui a lâché l'information aujourd'hui, et Variety lui a emboîté le pas, citant des sources anonymes. Warner Bros., via sa plateforme de SVoD HBO Max, travaillerait ainsi actuellement sur une série dans l'univers de Harry Potter, le projet ne serait qu'en préproduction, il n'y aurait pas encore de scénaristes ou d'acteurs, et rien n'indique pour le moment si l'histoire se déroulera à la même époque que les romans avec Harry, Ron et Hermione, ou à un tout autre moment. Les Animaux Fantastiques prend place pour rappel dans les années 20, tandis que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard se déroule près de 200 ans avec la naissance d'Harry, les scénaristes auront donc l'embarras du choix et pourraient aller dans une tout autre direction.

Si THR et Variety sont généralement fiables, Warner Bros. et HBO Max ont quand même indiqué au premier qu'« aucune série Harry Potter n'est en développement au studio ou par une plateforme de streaming ». Alors, leurs sources seraient-elles à revoir ou les producteurs veulent-ils simplement garder la surprise ? Mystère. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a quant à lui été repoussé à 2022, pour patienter, vous pouvez construire le château des sorciers anglais en LEGO, vendu 84,99 € sur Amazon.