Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, l'émission spéciale « reunion » sera aussi diffusée en France

Si en France nous avons des émissions spéciales pour fêter les 20 ans de la Star Academy et de Koh-Lanta, aux États-Unis, le concept de « réunion » est beaucoup plus institutionnalisé. Les producteurs aiment faire revenir le casting de leurs plus grosses œuvres dans des programmes évènementiels entre interviews des acteurs de nos jours et retour sur l'impact de leur travail.

HBO Max avait attiré tous les regards en mai dernier avec Friends: The Reunion, qui réunissait les 6 comédiens principaux pour des instants d'émotion et même la lecture d'un script inédit. La prochaine franchise à bénéficier d'un tel coup de projecteur sur le service de vidéo à la demande, ce sera Harry Potter. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sera en effet diffusé le 1er janvier sur la plateforme outre-Atlantique pour célébrer les 20 ans du premier film, et réunira Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James et Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewys, Evanna Linch et bien d'autres, pour une retrospective entrocoupée d'entretiens et de discussions qui vont faire vibrer les fans.

Et la France dans tout cela ? Eh bien comme pour Friends : Les Retrouvailles, c'est Salto qui aura la primeur de la diffusion, à compter du 2 janvier 2022. Le service de vidéo à la demande souvent décrié coûte pour rappel au minimum 6,99 € par mois. Pour mémoire, le reportage sur Friends avait été diffusé sur TF1 quelques semaines après sa sortie, alors il n'est pas impossible que Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts ait droit au même traitement d'ici peu.

