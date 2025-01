Play Azur Festival 2025 : Plongez dans la Magie de Harry Potter et l'Univers Pokémon à Nice

Le Play Azur Festival, qui se tiendra les 1er et 2 février 2025 au Palais des Expositions de Nice, est un événement incontournable pour les passionnés de pop culture, de jeux vidéo et d'animations. Cette 8e édition mettra en avant les univers de Pokémon et de Harry Potter avec des invités de renom. Au programme, pas moins de 300 animations gratuites autour de culture geek, la culture Manga, le Cosplay, les Comics, les jeux vidéo et des sciences.

Les visiteurs pourront participer à des concours de cosplay, des tournois de jeux vidéo et assister à des spectacles de K-pop. Parmi les invités spéciaux figurent Kelyan Blanc, voix française de Harry Potter, et Jean-Marc Anthony Kabeya, interprète du générique de Pokémon.

300 animations gratuites, démonstrations, expériences, ateliers, jeux...

250 stands de créateurs, associations, animations et exposants ;

80 invités : influenceurs, cosplayeurs, mangakas, illustrateurs comics, comédiens de doublage et artistes présents pour des rencontres et des dédicaces ;

Des espaces jeux : consoles de jeux en accès libre, eSport, jeux de société, jeux de rôles,...

Des objets iconiques : La Mystery Machine, célèbre van de Scooby-Doo, un Goldorak géant de 4 mètres de haut, et Aragog, l'araignée géante !

Concours de Cosplay, Village Cosplay

Spectacles de K-pop

Tournois de jeux vidéo avec finales sur scène

En plus des animations, le festival propose des ateliers créatifs, des conférences avec des experts, et de nombreuses opportunités pour rencontrer des artistes et participer à des séances de dédicaces. C'est l'occasion idéale de découvrir des tendances et innovations, tout en partageant sa passion avec d'autres fans.

GAMERGEN.COM sera sur place avec deux stands dédiés à la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les activités prévues incluront une zone de simulation équipée d'un simulateur conduite monté sur vérins, un kayak, une zone Sport Virtuels, un espace Tower Defense (4 joueurs) ainsi qu'une zone Spatial Ops qui est un Paintball Virtuel en réalité mixte et free roaming (déplacements réels). Cet espace sera jouable en Free For All ou en équipe (Capture the Flag & Team vs Team)

Vous pouvez suivre les annonces du PAF via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou le site officiel. Le salon ouvrira ses portes entre 10h00 et 19h00 le samedi 1er février, entre 10h00 et 18h00 le dimanche 2 et la billetterie en ligne est ici. Niveau tarif, cela démarre à 12 € la journée et 18 € pour le week-end. Il existe un pass famille (deux adultes et jusqu'à trois mineurs) à 34 € la journée et 51 € pour les deux jours. L'accès est gratuit pour les enfants de moins de sept ans. Pour les retardataires, la vente de billets sur place sera disponible à partir de 10h00.