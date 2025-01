Play Azur Festival 2025 : programme des festivités sur les stands de GAMERGEN.COM

Depuis huit ans, nous partageons notre passion pour l’immersion, qu’il s’agisse de réalité virtuelle ou de réalité mixte, et nous nous engageons à faire découvrir à chacun le plaisir de voyager, jouer, faire du sport ou regarder des contenus multimédias sous un angle inédit. Pour cela, nous produisons de nombreuses vidéos sur notre chaîne YouTube, publions des articles dans la section AR/VR de notre site grâce à une équipe de rédacteurs spécialisés et organisons des animations dans divers salons afin de vous faire vivre concrètement ces expériences plutôt que de simplement les observer. Ce week-end, nous serons au Play Azur 2025 pour vous plonger au cœur de ces technologies immersives passionnantes !

Pour rappel, le Play Azur Festival, qui se tiendra les 1er et 2 février 2025 au Palais des Expositions de Nice, est un événement incontournable pour les passionnés de pop culture, de jeux vidéo et d'animations. Cette 8e édition mettra en avant les univers de Pokémon et de Harry Potter avec des invités de renom. Au programme, pas moins de 300 animations gratuites autour de culture geek, la culture Manga, le Cosplay, les Comics, les jeux vidéo et des sciences.

GAMERGEN.COM sera sur place avec deux stands dédiés à la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les activités prévues incluront une zone de simulation équipée d'un simulateur conduite monté sur vérins d-box, une zone de Sport Virtuels (4 joueurs), un espace Tower Defense (4 joueurs), un coin avec un jeu de tir en rythme (avec vestes et pistolets haptiques) ainsi qu'une zone Spatial Ops (jusquà 6 joueurs) qui est un Paintball Virtuel en réalité mixte et free roaming (déplacements réels). Cet espace sera jouable en Free For All ou en équipe (Capture the Flag & Team vs Team). Nous proposerons un tournoi en fin de journée.

Vous pouvez suivre les annonces du PAF via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou le site officiel. Le salon ouvrira ses portes entre 10h00 et 19h00 le samedi 1er février, entre 10h00 et 18h00 le dimanche 2 et la billetterie en ligne est ici. Niveau tarif, cela démarre à 12 € la journée et 18 € pour le week-end. Il existe un pass famille (deux adultes et jusqu'à trois mineurs) à 34 € la journée et 51 € pour les deux jours. L'accès est gratuit pour les enfants de moins de sept ans. Pour les retardataires, la vente de billets sur place sera disponible à partir de 10h00