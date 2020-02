Play Azur Festival 2020 : le programme des festivités sur notre stand VR

Le Play Azur Festival est notre premier salon de l'année 2020 et c'est l'occasion, pour nous, de mettre en place de nouvelles choses sur notre stand. Pour notre quatrième saison d'animation en réalité virtuelle, nous allons donc proposer de nouveaux jeux, de nouvelles expériences, un espace « challenges », un espace simulation avec notre simulateur sur vérins et surtout un espace de réalité mixte qui permettra aux visiteurs de voir les joueurs littéralement incrustés dans le jeu.

Des espaces VR pour les visiteurs de 7 à 77 ans et plus si dérogation.

Notre stand est situé au deuxième étage et mesure 70 m². Nous l'avons divisé en quatre parties distinctes : une accueillant les visiteurs à partir de sept ans (3 casques), une pour les douze ans et plus (4 casques), une autre pour le simulateur et, enfin, une dernière dédiée à la Mixed Reality. Dans la première, nous proposerons des expériences assises avec des dessins animés en 360°, des découvertes d'œuvres d'art, des jeux et des explorations de mondes virtuels sur terre, dans les airs ou sous les mers. Dans la seconde, nous proposerons de nombreux jeux dont certains en multijoueur. Il sera ainsi possible de jouer à du tennis délirant, du squash plus que futuriste, du dodge-ball aux airs de Tron, un FPS original offrant de se battre contre des ennemis en cristal, un jeu de rythme complètement déjanté où il faut tuer ses ennemis au revolver en gardant la cadence ou encore un jeu d'enquête un poil mythologique où il faut partir à la recherche d'indices pour savoir qui nous sommes. Il y aura même du retrogaming dans un jeu où il faut, sans cesse, détourner l'attention de sa maitresse pour pouvoir avancer dans les niveaux sur sa console portable.

Saurez-vous être le meilleur au volant ?





La troisième partie est celle destinée à notre simulateur de conduite à vérins dbox. Tout au long du week-end, il y aura un challenge Project CARS 2 qui verra les deux meilleurs temps récompensés par des lots (1 par jour). Pour gagner, il faudra donc savoir parfaitement piloter une voiture de course (de type Formule 1) sur un circuit bien connu, celui de Silverstone Classic. Cinq minutes, c'est le temps que vous aurez pour y arriver.

Saurez-vous être le meilleur avec deux sabres laser ?





Un autre challenge est proposé et c'est sur l'incontournable Beat Saber qu'il est lancé. Il faudra donc couper du cube en rythme et être le meilleur pour arriver à gagner l'un des lots offerts aux plus méritants. Chaque jour, il y aura trois lots : un pour les débutants (mode Normal), un pour les joueurs éclairés (mode Hard) et un autre pour les pros (mode Expert). Notez que le challenge se fera sur l'espace Mixed Reality. Ainsi, une caméra filme le joueur tandis que son image est incrustée, grâce à un fond vert, dans le jeu lui-même. Cette technique permet de rendre parfaitement lisible, sur écran, ce qu'il se passe aux visiteurs ne maitrisant pas les subtilités de la réalité virtuelle.

Côté PC, nous aurons trois portables : un HP Omen 17 4K (NVIDIA GeForce GTX 1080), un HP Omen X (NVIDIA GeForce GTX 1080) et un ROG i7 7700K équipé, lui, d'une NVIDIA GeForce GTX 1070. Nous aurons aussi deux desktops de marques - un Omen by HP Obelisk (RTX 2060) et le très stylé MSI Aegis III (i7 7700K + GTX 1070) -, ainsi que deux PC montés par nos soins, tous équipés d'i7 et de cartes graphiques GTX 1070 ou 1080 (en SLI). Du côté des casques, nous vous permettrons de jouer/découvrir la réalité virtuelle avec deux Valve Index, un Oculus Rift S, un HTC Vive Cosmos, un Pimax 8K, un Pimax 5K+, quatre Oculus Quest et trois Oculus Go.

Avec tout cela, vous l'avez compris, il y en aura pour tous les goûts sur notre coin VR. Nous vous donnons donc rendez-vous, dès demain samedi 8 février, au Play Azur Festival, entre 10h00 et 19h00, au Palais des Congrès Acropolis, à Nice.