Play Azur Festival 2020 : un étage dédié au jeu vidéo et il va y avoir du challenge !

Le Play Azur Festival en arrive à sa quatrième édition et ce n'est pas moins de douze mille personnes qui sont attendues ce week-end au Palais des Congrès Acropolis de Nice. Avec une totale réorganisation des espaces, pas moins de dix mille mètres carrés exploitables, six univers, encore plus d'invités et surtout encore plus d'activités gratuites (plus de trois cent), nul doute que l'objectif sera atteint et ce sera une belle récompense pour tous les bénévoles de l'association Play Azur qui se démènent pour organiser ce festival.

Du côté des jeux vidéo, il y en aura pour tous les goûts avec du retrogaming, de l'esport, de la réalité virtuelle et pas moins de vingt-trois tournois pour un montant de 8 000 € de lots. Il y aura aussi, Bob Lennon et Siphano, deux vidéastes dépassants allègrement les deux millions d'abonnés chacun.

Du côté des tournois, sans être exhaustif, voici la liste de ceux organisés par nos amis de l'association Twilight of the Gods : Windjammers, SoulCalibur 6, Dragon Ball Fighter Z, Street Fighter V, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Tekken 7 et Super Smash Bros Ultimate. Vous pouvez vous y inscrire - les places sont limitées -, via le Facebook de l'association. A noter, les finales se feront sur la scène jeux vidéo et seront commentées par Bob Lennon.

Sur notre stand, nous aurons neuf casques VR permettant d'accueillir des visiteurs au travers de plusieurs espaces (7+, 12+ et 18+). Il y aura de la découverte, du jeu solo ou multijoueur et pas moins de deux challenges avec Beat Saber et Project Cars 2 (sur siège à vérins). De plus, nous lançons un coin dedié à la mixed reality (VR sur fond vert) qui permet de mieux voir ce qu'il se passe du côté virtuel de la force. Techniquement, vous pourrez y tester des Oculus Quest, des Valve Index, des Pimax 8k et 5K+, un Oculus Rift S, un Vive Cosmos et des Oculus Go. Plus de détails sur l'organisation de notre stand dans un article à venir d'ici vendredi.

Le Play Azur Festival ouvrira ses portes du 7 au 8 février 2020 au palais des congrès Acropolis de Nice. Vous pouvez acheter les billets via la billetterie disponible sur le site officiel.