Play Azur Festival 2020 : la quatrième édition affiche de l’ambition

Le salon azuréen de la culture pop est en plein essor depuis sa première ouverture en 2017. Lors du Play Azur Festival 2019, les organisateurs avaient enregistré une fréquentation record de 10 000 personnes. Un cap symbolique que l’association en charge du festival compte bien confirmer et dépasser. Les estimations prévoient quelque 12 000 individus durant le week-end du 8 et 9 février. Un chiffre réaliste vu le dispositif déployé.

La formule en elle-même n’a pas changé. Jeu vidéo, cosplay, science, audiovisuel, conférences, concours et autres animations sont toujours au cœur du Play Azur Festival, mais le nombre de stands et d’invités ne cesse quant à lui de grimper. Environ 80 personnalités de tous les horizons feront ainsi le déplacement, dont une cinquantaine de YouTubeurs. Certaines têtes très connues seront d’ailleurs de la partie. Il est notamment question de Bob Lennon, Sheshounet, Siphano ou encore Denyzee. Du reste, plus de 300 animations gratuites et 400 stands sont au programme, ce qui est là encore un record pour les organisateurs.





En ce qui concerne notre média favori, celui-ci est une nouvelle fois bichonné et disposera de son espace dédié. Il sera bien sûr possible de jouer en toute décontraction lors du festival, mais le plus important reste l’organisation des 23 tournois eSport annoncés. Des compétitions qui ont le mérite de ne pas se disputer uniquement sur des jeux mainstream, mais aussi sur des titres comme Wind Jammers ou Beat Saber (ce dernier étant organisé par GAMERGEN.COM). La billetterie est déjà ouverte pour les personnes optant pour les préventes. Ce tarif préférentiel ne sera plus disponible à partir du vendredi 7 février à 23h00.