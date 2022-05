Play Azur Festival 2022 : le retour en force du festival azuréen de culture pop est pour ce week-end

La cinquième édition du Play Azur Festival ouvrira ses portes ce week-end, soit les 14 et 15 mai prochains dans l'enceinte du Palais des Congrès Acropolis de Nice pour la dernière fois, puisque ce dernier devrait être détruit d'ici la fin de l'année. Pendant ces deux jours, le programme annonce plus de 300 activités qui mêlent culture pop, mangas, cosplay, comics, science-fiction, thème médiéval, jeux vidéo, K-Pop, sciences et nouvelles technologies au travers d'ateliers, de démonstrations, de concours, de jeux, de tournois, de rencontres, de conférences et de dédicaces avec de nombreux invités (YouTubeurs, doubleurs, illustrateurs, cosplayeurs...).

Avec ses deux étages, le Play Azur Festival 2022 sera divisé en plusieurs zones : Harry Potter, jeux vidéo, e-sport, steampunk, art médiéval, culture japonaise, vidéastes, conférences et dédicaces. Du côté des invités, il y aura, sans être exhaustif, les comédiens de doublage Adrien Antoine et Christophe Lemoine, le comédien Jean-Robert Lombard (Père Blaise dans Kamelott), les YouTubeurs Tokyo No Jo, Benzaie et Made in France ASMR, la dessinatrice Nadou (Les Légendaires - Origines) et Sabine de C'est pas sorcier. Le jeu vidéo sera à l'honneur avec pas moins de sept tournois et 3 défis chaque jour : Valorant, Dragon Ball Fighter Z, Tekken 7, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Windjammers 2, Super Street Fighter II Turbo, Rocket League, Fortnite, SoulCalibur VI, Street Fighter V et Guilty Gear: Strive. Côté animation, il y aura une zone Star Wars (cinéma, cosplay et spectacle) avec la 501e légion de Monaco, la Light Saber Compagnie et les Guardians Cannes, des karaokés géants (One Piece, Dragon Ball, Naruto, L'Attaque des Titans...) organisés par TamaTama dans un amphi de 700 places, un concours de cosplay (solo, groupe et sélection région Sud pour la Coupe de France de Cosplay Saison 5) organisé par Yumeji, les Ghostbusters French Riviera, la Jeep de Jurassic Park, la coccinelle Choupette, Irina (Just Dance), des dinosaures (Jurassic Experience), un concours Dance Cover Kpop, une expo Harry Potter avec une animation Balai Volant (photocall sur fond vert), les Archers Médiévaux de Malvan et plein d'autres choses que vous pouvez découvrir sur le site officiel ici. Côté shopping, il y aura une trentaine d'exposants autour du jeu vidéo, de l'artisanat, du médiéval, du steampunk, de la culture asiatique, du Japon, des comics, de Disney et de la nourriture.

Vous trouverez le plan du salon ci-dessous :

Notre stand de réalité virtuelle de 70 m² se trouvera au deuxième étage où il y aura une douzaine de casques VR. Nous vous donnerons le programme et le contenu exact d'ici demain, dans un article dédié. Sachez, en attendant d'en savoir plus, qu'il y aura notre simulateur de conduite sur vérins et surtout, en exclusivité, la veste haptique Skinetic qui permet de « ressentir » ce qu'il se passe dans la réalité virtuelle et dont la sortie commerciale est prévue pour 2023.

Vous pouvez suivre les différentes annonces du PAF via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou le site officiel. Le salon ouvrira ses portes entre 10h00 et 19h00 le samedi 14 et entre 10h00 et 18h00 le dimanche 15 mai, et la billetterie en ligne est ici. Les pass préventes sont disponibles jusqu’au vendredi 13 mai à 23h00 et permettent de rentrer dans le salon dès 9h30 les deux jours. Pour les retardataires, la vente de billet sur place sera disponible à partir de 10h00.