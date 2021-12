CINEMA : Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, humour, magie et terrible conflit dans une première bande-annonce envoûtante

Après deux premiers longs-métrages en 2016 et 2018, la saga Les Animaux Fantastiques a mis du temps avant de faire son retour, pas franchement aidée par la situation sanitaire ni la décision de Warner Bros. de remplacer Johnny Depp dans le rôle du diabolique Gellert Grindelwald, désormais incarné par Madds Mikkelsen. En fin de semaine dernière, un teaser dévoilait de premières scènes du troisième épisode, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, en nous donnant rendez-vous ce lundi pour une première véritable bande-annonce. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui faisait la magie des précédents films est à nouveau réuni au fil de ces quelques minutes, de quoi nous enchanter.

Bande-annonce VOSTFR

Tel un film de braquage, ce trailer passe en revue la fine équipe qui va tenter d'arrêter les vils desseins de Grindelwald, dont les apparitions ne semblent pas si menaçantes que ça (difficile de passer après Johnny Depp...). L'humour ne manque pas et la tension non plus alors qu'une guerre entre sorciers et moldus menace le monde. Et dans tout ça, une question se pose évidemment : quels sont ces fameux secrets que cache Dumbledore ? Ce n'est en tout cas pas le synopsis officiel qui nous fournira la réponse :

Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Bande-annonce VF

Le retour à Poudlard avec Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est fixé au 13 avril 2022.