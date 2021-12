CINEMA : Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, Poudlard, un vif d'or et le nouveau Grindelwald dans un premier teaser

La pentalogie Les Animaux Fantastiques tarde à avancer, pas aidée par le COVID-19. Nous avons tout de même rendez-vous avec Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore l'année prochaine et Warner Bros. Pictures va dégainer la toute première bande-annonce juste avant les fêtes.

Bande-annonce VO

Un trailer sera en effet dévoilé ce lundi 13 décembre sur les réseaux sociaux. Et avant cela, un teaser vient commémorer l'héritage de la saga, et surtout dévoiler 30 secondes d'images de ce troisième épisode. Nous y retrouvons toute la clique, de Norbert Dragonneau à Rosier en passant par Credence et Tina. Et nous découvrons surtout pour la première fois Gellert Grindelwald avec les traits de Madds Mikkelsen, l'acteur danois ayant remplacé Johnny Depp au pied levé après son éviction de la saga.

Bande-annonce VF

La star reste néanmoins l'Albus Dumbledore de Jude Law, visible à Poudlard sous des balais volants, ou en compagnie d'un vif d'or. L'intrigue de ce Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore sera peut-être plus claire à partir de lundi, mais il faudra attendre la sortie en salles du 13 avril 2022 en France pour savoir tout ce qu'il nous réserve. D'ici là, vous pouvez vous offrir les deux premiers films dans un coffret Blu-ray à 16,99 € sur Amazon.fr.