CINEMA : Les Animaux Fantastiques 3, un titre officiel et une nouvelle date de sortie pour l'épisode tourné vers Dumbledore

Entre la crise sanitaire et les mauvaises sorties de J. K. Rowling, nous avions presque oublié que Warner Bros. Pictures avait la pentalogie Les Animaux Fantastiques en cours de production. Après un oubliable, mais intrigant Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald paru en 2018 (disponible en DVD à partir de 7,00 € chez Amazon.fr), un troisième volet était prévu pour le 15 juillet 2022 outre-Atlantique.

Nous savions déjà que, suite à ses déboires judiciaires, Johnny Depp allait laisser sa place à Mads Mikkelsen dans le rôle central de Gellert Grindelwald, mais deux nouvelles informations viennent d'être données aujourd'hui. Déjà, la sortie est avancée au 15 avril 2022 aux États-Unis, et probablement à une date très proche en France. Ensuite, son titre officiel a été lâché : ce sera Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, ou Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore chez nous.

Nous retrouverons encore une fois Eddie Redmayne dans le rôle de Norbert Dragonneau, alors que le Dumbledore de Jude Law l'emmène dans une mission à haut risque pour empêcher Grindelwald de prendre le contrôle du monde sorcier, en croisant au passage toutes sortes de créatures mystiques. Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Jessica Williams, William Nadylam et Katherine Waterston reprendront du service avec leurs personnages respectifs. Pour le scénario et d'éventuels nouveaux arrivants, il faudra repasser.