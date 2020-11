CINEMA : Les Animaux Fantastiques 3 officialise le remplaçant de Johnny Depp pour le rôle de Grindelwald

Le projet de pentalogie Les Animaux Fantastiques peine à aller de l'avant, notamment en raison de la crise sanitaire de 2020, mais Warner Bros. Pictures ne l'oublie pas pour autant. Les Animaux Fantastiques 3 est actuellement en cours de production, et a dû faire face à un contretemps important : le départ forcé de Johnny Depp, comédien derrière le vilain de la saga Gellert Grindelwald, suite à des affaires judiciaires encore en cours.

Il faudra faire avec, le méchant va changer de visage pour les 3 derniers films de la série. Mais qui pour le remplacer ? Certains espéraient déjà un retour de Colin Farrell, qui prêtait ses traits à un Grindelwald transformé dans le premier volet, mais le choix des producteurs a été différent. Ils ont décidé de faire appel à l'immense acteur danois Mads Mikkelsen pour donner suite au personnage. La décision a été confirmée par Warner Bros. Pictures à Deadline, qui avait été le premier à diffuser l'information selon laquelle des discussions étaient en cours avec le comédien.

Encore apparu dans l'excellent Drunk cette année, Mads Mikkelsen est connu pour ses rôles marquants dans La Chasse, Punisher, ou encore la série Hannibal. Et il a même fait une incursion dans le jeu vidéo l'année passée avec Death Stranding. Charge à lui de nous faire oublier le visage de Johnny Depp et peut-être de renforcer le charisme de Grindelwald dans les prochains longs-métrages. Les Animaux Fantastiques 3 est prévu pour le 15 juillet 2022 aux États-Unis, et d'ici là, les deux premiers épisodes sont disponibles en Blu-ray pour 19,99 € sur Amazon.fr.