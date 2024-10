Harry Potter : le jeu que tous les fans attendaient est enfin là

Le mois dernier, à l'occasion d'une présentation Back to Hogwarts 2024, Warner Bros. Games avait dévoilé LEGO Harry Potter Collection, une compilation déjà disponible depuis 2016 sur les consoles d'ancienne génération, mais qui a été remastérisée par Double Eleven pour PC, PS5 et Xbox Series X|S.

LEGO Harry Potter Collection est disponible dès aujourd'hui sur ces consoles de dernière génération, les studios partagent une bande-annonce de lancement à découvrir juste ici. La compilation regroupe pour rappel les jeux LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter : Années 5 à 7, de quoi revivre toute la scolarité tumultueuse du jeune sorcier et de ses amis, avec également deux packs de DLC. LEGO Harry Potter Collection profite pour rappel de graphismes améliorés, d'un framerate à 60 fps, d'une résolution native en 4K, de retours haptiques et de mappages des ombres en haute résolution.

LEGO Harry Potter Collection peut être obtenu « à prix réduit » si vous possédez déjà la version PS4 ou Xbox One, jusqu'au 6 novembre prochain. Idem sur PC (Steam) si vous avez déjà LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et/ou LEGO Harry Potter : Années 5 à 7 dans votre bibliothèque. LEGO Harry Potter Collection est sinon disponible contre 39,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST - LEGO Harry Potter Collection : une compilation ensorcelante ?