CINEMA : Barbie, rivalité virile et pléthore de Ken et Barbie dans un 2e teaser trailer délirant, le casting fait le plein d'affiches promotionnelles

Le 19 juillet prochain, nous pourrons clairement parler de deux salles deux ambiances en nous rendant au cinéma, avec d'un côté le prochain Nolan qu'est Oppenheimer et de l'autre l'adaptation en live-action de l'univers Barbie dans un film éponyme signé Greta Gerwig. Deux bombes d'un genre différent en sommes. Warner Bros. Pictures avait diffusé un teaser en fin d'année dernière, qui interpelait notamment de par son univers rose bonbon. En amont de son deuxième teaser vidéo, c'est le casting qui s'est montré au détour d'une série d'affiches promotionnelles reprenant le logo de Mattel. Et autant dire qu'il y a du monde !

En effet, nous dénombrons pas moins de 11 actrices incarnant Barbie pour seulement 5 acteurs campant Ken. Avec plus de six décennies de modèles en tout genre, il y a après tout de quoi faire. Ainsi, en plus de Margot Robbie, nous retrouverons à l'écran Hari Nef (docteure), Emma Mackey (prix Nobel de physique), la chanteuse Dua Lipa (sirène), Ana Cruz Kayne (membre de la Court Suprême de Justice), Sharon Rooney (avocate), Issa Rae (présidente), Kate McKinnon (un modèle punk rock ?), Nicola Coughlan (diplomate), Alexandra Shipp (autrice) et Ritu Arya (détentrice d'un Pulitzer, sans doute une journaliste).

Le beau gosse Ryan Gosling partagera lui l'affiche avec Kingsley Ben-Adir - oui, le même qui jouera le méchant dans Secret Invasion -, Scott Evans, Simu Liu et Ncuti Gatwa, le futur Quinzième Docteur de la BBC. Le compte officiel de Doctor Who n'a d'ailleurs pas manqué de commenter l'annonce. Moins connus du grand public actuel, la poupée Midge sera incarnée par Emerald Fennell, tandis que Michael Cera sera Allan, sans doute un ami de Ken si aucune modification n'a été effectuée à son histoire.

Des humains seront également présents, avec pour commencer la narratrice Helen Mirren - actuellement visible dans Shazam! La Rage des Dieux -, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Will Ferrell qui jouera le CEO de la société derrière les poupées, le stagiaire Connor Swindells et Jamie Demetriou. Outre le souci du détail en termes de tenues, vous remarquerez que plusieurs têtes de ce casting viennent tout droit de Sex Education.

La bande-annonce du jour est bien délirante et donne le ton du projet qui nous fera découvrir Barbie Land. Outre l'humour bon enfant et la rivalité entre les Ken de Ryan Gosling et Simu Liu, le panneau routier indiquant la direction du « vrai monde » et la présence de Barbie en face de vrais humains (avec des buildings en fond) laisse penser que l'intrigue transportera les personnages dans la réalité, ce qui ne serait pas plus fou qu'un Space Jam après tout.

