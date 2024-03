CINEMA : Les Sims, un film live produit par la star de Barbie annoncé

Les Sims est l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires au monde, le quatrième opus compte plus de 70 millions de joueurs et le prochain jeu, free-to-play, va sans doute attirer encore plus de personnes. Electronic Arts a lancé la machine pour produire un film live Les Sims, avec déjà du beau monde rattaché au projet, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Les Sims sera produit par LuckyChap, la société de Margot Robbie qui a déjà financé Barbie, véritable carton au box-office l'année dernière. Vertigo Entertainment produira également le long-métrage, d'abord connu pour des remakes de films d'horreur japonais comme The Ring, The Grudge et Dark Water, puis pour les excellents LEGO, tandis qu'Electronic Arts participera lui aussi à la production ainsi qu'à la création de ce long-métrage.

À la réalisation, nous retrouverons Kate Herron, qui s'est fait remarquer avec les séries Sex Education et Loki, elle écrira le scénario du film Les Sims avec Briony Redman. Reste désormais à savoir de quoi parlera ce scénario, les jeux vidéo permettant pour rappel de gérer comme bon nous semble la vie de nos Sims. En attendant de découvrir tout cela, ainsi que le casting, vous pouvez retrouver les nombreuses extensions des Sims 4 sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.