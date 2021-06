CINEMA : Transformers: Rise of the Beasts, titre et premiers détails pour le nouveau film live-action qui ressuscite les Animutants

Michael Bay a réussi à relancer la franchise Transformers avec 5 films aux effets spéciaux fournis, et continue à produire des films comme celui centré sur Bumblebee (disponible en Blu-ray pour 9,90 € sur Amazon.fr). Un 7e projet en live-action sous sa tutelle est prévu pour l'année prochaine, avec Steven Caple Jr. (Creed II) à la réalisation.

Visuel de Beast Wars: Transformers

Le tournage va bientôt commencer, alors Paramount Pictures a décidé d'en dire un peu plus à son sujet lors d'une conférence de presse en ligne suivie par The Hollywood Reporter. Anthony Ramos (A Star is Born, Hamilton) et Dominique Fishback (Power, Judas and the Black Messiah) tiendront donc les rôles titres de Transformers: Rise of the Beasts, c'est son nom. Si cet intitulé vous rappelle la série d'animation en 3D de 1996 qu'était Beast Wars: Transformers (Animutants par chez nous, Robots-bêtes au Québec), c'est normal : cet épisode tournera notamment autour des mêmes créatures mécaniques préhistoriques ayant voyagé dans le temps pour arriver sur Terre, les Maximals, les Predacons et les Terrorcons.

Optimus Prime sera toujours le personnage central, dans sa forme classique G1, avec encore Peter Cullen au doublage. Il sera notamment accompagné par Optimus Gorilla, et son adversaire principal sera Scourge, qui aime voler des morceaux d'Autobots et Maximals pour les greffer à son armure. Des Autobots et Decepticons modernes inédits sur grand écran devraient d'ailleurs tout de même être de la partie, autour de machines d'un autre temps. Pour assurer le côté nostalgique, le récit se déroulera dans les années 90, et le tournage se passera à New York, Brooklyn et au Pérou, entre autres.



Nous avons déjà hâte de voir comment Transformers: Rise of the Beasts va réussir à crédibiliser un univers à l'esthétique qui a tout pour être ridicule en live-action. Steven Caple Jr et ses équipes ont du pain sur la planche, car la sortie est prévue pour le 24 juin 2022 aux États-Unis.