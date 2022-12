CINEMA : Transformers: Rise of the Beasts, Optimus Primal et les Maximals entrent en scène avec un premier trailer

Après 5 films menés par Shia LaBeouf puis Mark Wahlberg, et le spin-off sur Bumblebee avec Hailee Steinfeld, la saga Transformers s'apprête à faire son retour avec un casting complètement renouvelé. Le prochain film s'appelle Transformers: Rise of the Beasts, est dirigé par Steven Caple Jr. (Creed II) et mettra en scène des créatures robotiques vues dans le dessin animé Beast Wars: Transformers (Animutants par chez nous).

Bande-annonce VOSTFR

La toute première bande-annonce vient d'être dévoilée et montre enfin que la faction des Maximals, inspirée d'animaux sauvages, va se joindre aux Autobots pour mener une nouvelle bataille contre les Decepticons. Le gorille Optimus Primal, le guépard Vélocitor, le faucon Airazor, Rhinox et d'autres se joindront à Optimus Prime, Arcee et Mirage, reste à savoir si les Predacons ou les Terrorcon se battront aussi avec l'ennemi pour encore plus de monstres robotiques à l'écran.



Au casting, nous retrouverons sinon Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson et Cristo Fernández.

Bande-annonce VF

La date de sortie de Transformers: Rise of the Beasts est calée au 7 juin 2023 en France, et d'ici là, vous pouvez vous procurer Transformers: The Last Knight à partir de 8,90 € en Blu-ray sur Amazon.fr.

