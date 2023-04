CINEMA : Transformers: Rise of the Beasts, le combat entre Autobots, Maximals et Decepticons fait rage dans un nouveau trailer

La saga Transformers va se poursuivre au cinéma avec un épisode original, qui nous fera suivre une nouvelle bande de héros et de robots dans les années 90. Nous avions ainsi eu un aperçu des Maximals qui se joindront aux Autobots pour un nouveau chapitre de la bataille contre les Decepticons, place à un second trailer encore plus percutant.

Bande-annonce VOSTFR

Retour en 1994 avec des personnages appelés Noah (Anthony Ramos) et Elena (Dominique Fishback), qui vont se retrouver mêlés malgré eux dans cette grande guerre impliquant Bumblebee, Mirage (Pete Davidson en VO, Mister V en français), Arcee (Liza Koshy), Wheeljack (Liso Fernandez) et Optimus Prime (Peter Cullen) du côté des Autobots, ainsi que Cheetor (Tongayi Chirisa), Airazor (Michelle Yeoh), Rhinox (David Sobolov) et Optimus Primal (Ron Perlman) du côté des Maximals. Ils affronteront notamment Scourge (Peter Dinklage) et le vil Unicron (Colman Domingo). Tous ou presque ont eu droit à leur poster promotionnel, à retrouver en page suivante.

Une belle bande au service d'un énorme blockbuster qui promet encore de plus briller par ses scènes d'action explosives que son scénario nous emmenant aux quatre coins du globe.

Bande-annonce VF

Réalisé par Steven Caple Jr., Transformers: Rise of the Beasts sortira en salles en France le 7 juin 2023. Si vous l'aviez manqué, Bumblebee est disponible en Blu-ray à partir de 10,93 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : TGA 2022 : Transformers: Reactivate, un intrigant jeu d'action coopératif avec des Autobots annoncé