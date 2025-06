Street Fighter, le film : un célèbre rappeur pour incarner Balrog, faisons le point sur le casting

Un nouveau film Street Fighter en production





Plus de 30 ans après Street Fighter : L'Ultime Combat (celui avec JCVD), un nouveau film en live action adapté des jeux de combat de Capcom va voir le jour. Un temps attendu en début d'année prochain, le long métrage sortira à une date désormais inconnue, mais les choses semblent s'accélérer. Tout récemment, nous apprenions que Callina Liang incarnera Chun-Li dans Street Fighter, le film, mais le casting continue de se préciser.

Qui incarnera Balrog dans le prochain film Street Fighter ?





Cette semaine, c'est The Hollywood Reporter qui a dévoilé que 50 Cent jouera le rôle de Balrog dans le film Street Fighter. Le rappeur, également connu sous son vrai nom Curtis Jackson, a cartonné dans les années 2000 après avoir été repéré par Eminem et mis en avant par Dr. Dre. Mais 50 Cent ne s'est pas cantonné à la musique, les joueurs connaissent les jeux portant son pseudonyme, Curtis Jackson s'est également essayé à de multiples reprises au cinéma, dès 2005 avec Réussir ou mourir et plus récemment avec Expendables 4.

Balrog, un rôle parfait pour 50 Cent





Dans Street Fighter, Balrog est un boxeur américain jouable depuis Street Fighter II: Champion Edition et présenté comme un homme aimant l'alcool, les femmes et les jeux d'argent, un rôle qui siéra parfaitement à 50 Cent ! C'est également le garde du corps de M. Bison, qui n'a pas encore été casté officiellement. Curtis Jackson succédera ainsi à Grand L. Bush et Michael Clarke Duncan dans le rôle de Balrog et, selon les informations de THR, le rappeur/comédien s'entraînerait activement pour réaliser lui-même ses cascades, ce qui devrait rendre les combats encore plus impressionnants.

Que savons-nous du casting du prochain film Street Fighter ?





Le casting de Street Fighter, le film, continue de se dévoiler, avec d'autres beaux noms rattachés au projet, voici ce que nous savons pour le moment :

Jason Momoa (Aquaman, Minecraft, le film) : Blanka ;

Noah Centineo (The Fosters) : Ken ;

Orville Peck (chanteur de country) : Vega ;

Joe « Roman Reigns » Anoa'i (catcheur WWE) : Akuma ;

Andrew Koji (Warrior) : Ryu ;

Callina Liang (Presence) : Chun-Li ;

50 Cent (rappeur, acteur) : Balrog.

Quand sortira le prochain film Street Fighter ?





C'est Kitao Sakuri (The Eric Andre Show) qui va réaliser ce nouveau film Street Fighter en live action, le tournage doit commencer en août prochain, en Australie, comme le rappelle VGC. Coproduit par Legendary Pictures et Capcom, le film Street Fighter n'a plus de date de sortie précise au cinéma.

Vous pouvez acheter Street Fighter 6: Years 1-2 Fight Edition

