CINEMA : Return to Silent Hill, une « nouvelle image du film » déclenche les moqueries des internautes

Christophe Gans a terminé le tournage de Return to Silent Hill il y a un moment déjà et le film adapté de Silent Hill 2 sortira au cinéma en tout début d'année prochaine. Les fans ont évidemment hâte de découvrir le résultat final, le cinéaste français avait accouché en 2006 d'un premier volet sympathique, qui avait séduit les spectateurs grâce à son ambiance et ses effets pratiques. Malheureusement, Konami n'a toujours pas publié de bande-annonce en bonne qualité (une vidéo avait été postée sur les réseaux sociaux avant d'être supprimée).

Une image du film trompeuse





Les internautes doivent donc se contenter d'images ici et là, venant de sources peu fiables, comme le rapporte IGN. Sur X/Twitter, le compte DiscussingFilm a partagé « un nouvel aperçu du film Return to Silent Hill », qui n'a en fait rien d'inédit. La photo de tournage était déjà visible dans une Transmission diffusée il y a un an et nous montre James Sunderland (Jeremy Irvine) et Maria (Hannah Emily Anderson) dans un ascenseur rouillé. DiscussingFilm a bien pris soin de ne pas préciser l'origine de l'image et a même rogné la capture pour supprimer la caméra qui se dresse entre les deux acteurs, laissant croire à une véritable capture du film final. Un post douteux vu par près de six millions d'internautes.

Dès lors, les commentaires ont fusé sur le réseau social d'Elon Musk et xAI. « Ça ressemble à une fan fiction ou au début d'un film porno », « Ça a déjà l'air vraiment nul sur cette photo », « On dirait une vidéo amateur d'un fan YouTube. Pourquoi est-il si difficile pour les réalisateurs de reproduire l'aspect visuel du jeu ? », « On dirait une parodie porno. Regardez la perruque de Maria ! », « Tout le monde parle de la perruque mais c'est quoi cet éclairage ? », etc.

Alors oui, la perruque de Maria laisse clairement à désirer, même sur les autres images disponibles, mais rappelons que, par définition, une photo de tournage est loin du résultat final. La caméra est ici tournée vers le visage de Hannah Emily Anderson, son bas-ventre clairement surexposé est hors-champ. Surtout, il manque un tas d'effets réalisés en post-production, notamment la colorimétrie, qui ajuste toutes les couleurs d'une image. En numérique, l'image filmée est brute, souvent grisâtre, et c'est en post-production qu'elle prend vie, grâce à ces ajustements. Là, nous avons donc surtout un aperçu du plateau de tournage, l'éclairage et le rendu de l'image n'ont rien à voir avec ce qui nous attend en salles obscures.

Une équipe technique qualifiée





Rappelons au passage que, comme le précise le site allemand Filmportal (le film a été tourné en Bavière), Pablo Rosso ([REC]) a été le directeur de la photographie sur Return to Silent Hill, aux côtés de Benoît Debie, reconnu pour son travail sur plusieurs films de Gaspard Noé et Harmony Korine. Il a également travaillé avec Jacques Audiard, Guillaume Canet, Ryan Gosling, Wim Wanders ou encore Dario Argento. En clair, les deux hommes savent éclairer une scène et Christophe Gans s'était déjà fait remarquer pour son travail soigné sur le premier Silent Hill (du moins pour la partie visuelle). À l'époque, Dan Laustsen assurait la direction de la photographie et chose amusante, ce dernier a travaillé avec MJ Bassett sur Solomon Kane, trois ans avant que la réalisatrice ne s'attaque à Silent Hill: Revelation 3D (une vraie daube mal éclairée par Maxime Alexandre, qui a depuis travaillé avec Alexandre Aja, ainsi que sur Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City et Until Dawn : La Mort sans fin).

Vous l'aurez compris, il faudra attendre la sortie au cinéma, ou du moins une bande-annonce officielle, pour juger de la photographie de Return to Silent Hill. Le film sortira en salles le 23 janvier 2026 aux États-Unis, rien n'a été confirmé pour la France à l'heure actuelle. Vous pouvez retrouver Silent Hill 2 Remake à 39,99 € sur Amazon et Micromania.