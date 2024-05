CINEMA : Return to Silent Hill, Christophe Gans occupe tout l'écran, les premières scènes avec James et Maria font peur...

Konami l'avait promis, il a profité de la Silent Hill Transmission de cette nuit pour nous reparler de Return to Silent Hill, le film réalisé par Christophe Gans, déjà derrière la caméra pour la première adaptation de la franchise en 2006. Cette fois, le réalisateur français s'attaque à l'opus culte de la franchise, Silent Hill 2.





Le studio japonais a donc donné la parole à Christophe Gans, qui évoque surtout le tournage avec des images inédites. Pyramid Head, infirmières, décors délabrés, les fans ne seront pas dépaysés. Le réalisateur insiste sur la présence d'humains sous chaque costume, des danceurs et des acrobates, hors de question d'utiliser des effets spéciaux numériques pour ces créatures. Le compositeur Akira Yamaoka sera évidemment de la partie, mais les fans retiennent surtout les quelques plans où nous découvrons les personnages de James Sunderland et Maria, incarnés par Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson. Il faudra attendre de les voir en action, mais pour l'instant, cela n'est pas très rassurant et même assez éloigné des personnages du jeu. James qui abandonne sa veste verte et ses cheveux courts blonds pour une veste en cuir et des cheveux mi-longs bruns, ça ne passe pas !

Return to Silent Hill est normalement attendu au cinéma en 2024, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée... Vous pouvez retrouver le film de 2006 en Blu-ray contre 15 € sur Amazon.