Les Sims 5 : free-to-play, coexistence avec Les Sims 4, DLC gratuits ou payants ? Des détails clés sur le Projet René !

Alors que Les Sims 4 continue sa vie en free-to-play avec des extensions payantes régulières, Maxis travaille officiellement sur un nouvel épisode surnommé Projet René. Un récent aperçu nous avait permis de découvrir l'écorce du gameplay et des animations, qui seront forcément encore plus poussés que par le passé.

Au cours de la troisième présentation en direct Behind the Sims, sans démonstration de la version actuelle du Projet René cette fois, la VP Franchise Creative Lyndsay Pearson a fait quelques annonces et promesses sur celui-ci. Ainsi, ce potentiel Les Sims 5 sera free-to-play, ou plutôt free-to-start, avec une base entièrement gratuite qui sera régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités (pourquoi pas avec un système de météo, cité en exemple). En revanche, ce sera encore une fois la foire aux DLC payants, la majorité du contenu supplémentaire devant être facturé.



L'approche générale sera rafraichissante, apportant « une nouvelle façon de jouer avec Les Sims, qui gardera le style Les Sims en permettant toujours de gérer ce que font les Sims tout au long de la journée, tout en présentant différemment les choix de gameplay ». Il ne devrait ainsi pas être une évolution directe de Les Sims 4, et c'est pourquoi les jeux coexisteront pendant quelques temps ! Oui, la sortie du Projet René ne marquera pas la fin de cet épisode incontournable, qui aura droit à davantage de DLC et mises à jour à l'avenir.

D'ailleurs, le programme a permis de découvrir Passion cuisine, un kit d'objets inédits autour de la gastronomie qui arrivera d'ici peu. Une boutique officielle Les Sims doit aussi être lancée d'ici la fin d'année 2023.

Mettez-vous aux fourneaux avec le kit d'objets Les Sims 4 Passion cuisine

Développez vos compétences culinaires et transformez la cuisine en simflouz avec Les Sims 4 Passion cuisine ! Nous savons que les fans des Sims avaient hâte d’en savoir plus sur ce que nous avons mijoté dans Les Sims 4, et nos collègues en Europe sont ravis de partager un aperçu des moyens de satisfaire votre passion pour la cuisine.

Nous avons hâte de voir comment vous allez créer vos cuisines efficaces. Avec de nouvelles façons de cuisiner, de nouveaux moyens de gagner de l’argent, de nouveaux objets de Construction/Achat, de nouveaux objets pour Créer un Sim et une multitude d’accessoires de cuisine, nous voulions que ce kit d’objets soit accessible pour tout le monde !

Nous voulions également que ce kit soit l'aventure culinaire à domicile ultime. Avec des accessoires sur le thème de la nourriture, des combinaisons et des tabliers pour toute la famille, vos Sims pourront aussi avoir des looks de chefs amateurs !

L’équipe sait que dans une cuisine, de petits appareils peuvent donner de grands résultats ! Dans ce premier aperçu, nous vous présenterons un tout nouveau gaufrier incluant la gaufre de style nordique, fine et croustillante, qui peut être améliorée avec des saveurs dont le poisson fumé et l’aneth, ainsi qu'une des gaufres préférées en Amérique du Nord : la gaufre accompagnée de poulet frit.

Nous avons ajouté énormément de recettes de nombreuses cultures au fil des années, et la liste est devenue un peu difficile à utiliser. Pour vous aider dans vos quêtes culinaires, nous avons ajouté des filtres permettant de trouver le repas que vous cherchez beaucoup plus rapidement dans la mise à jour gratuite du jeu de base accompagnant ce pack. Ce n’est pas la seule chose que nous avons ajoutée dans la mise à jour du jeu de base... Quelqu’un a dit "Libérez les cupcakes" ? Vous pouvez désormais faire cuire des cupcakes dans votre propre four !

Préparez-vous à découvrir le kit d’objets qui vous mettra l’eau à la bouche, et n’oubliez pas de vous connecter le 14 septembre pour en savoir plus !

Du nouveau contenu pour Les Sims Mobile et Les Sims FreePlay !

Les Sims Mobile fête Halloween et les 100 ans d’Hollywood, et propose une toute nouvelle histoire sur un nain de jardin et un couple qui se dispute !

Le Jour des morts arrive dans Les Sims FreePlay ! Votre Sim peut manger, boire, danser et jouer de la musique pour célébrer cet événement avec ses proches. Un grand merci à la créatrice Michiiiro d’avoir suggéré ce thème spécial !

N’oubliez pas non plus d'aller voir la dernière mise à jour, Passe-temps pastel ! Avec cette mise à jour, vos Sims peuvent profiter d’objets et de tenues incroyables dans des couleurs douces et oniriques !

N’oubliez pas de télécharger Les Sims FreePlay pour découvrir tout ce contenu génial !

Une mise à jour sur Project Rene

Nous sommes de retour avec de nouvelles informations sur Project Rene ! Au fil des années, vous nous avez vus introduire de nombreuses expériences Les Sims allant des jeux Les Sims, Les Sims Online, Les Sims Naufragés, Les Sims Medieval et Urbz aux jeux actuels Les Sims FreePlay et Les Sims 4. Nous cherchons constamment des moyens de proposer Les Sims à plus de monde tout en gardant ces personnages charmants et ce centre de création au cœur de ce que nous faisons. Lorsque nous pensons à un jeu Les Sims, cela doit commencer par l’expérience principale. Que devons-nous préserver pour que cela soit un jeu Les Sims ET que pouvons-nous faire dans ce jeu que nous ne pouvions pas faire auparavant ?

Project Rene sera une nouvelle façon de jouer avec Les Sims ; il gardera le style "Les Sims" en permettant toujours de gérer ce que font les Sims tout au long de la journée, tout en présentant différemment les choix de gameplay. Avec Project Rene, nous voulons dès le départ faire des choses inédites dans la franchise Les Sims, ou essayer de faire des choses familières, mais d'une manière nouvelle ! Voici un aperçu des mises à jour sur Project Rene évoquées dans l'épisode 3 de Behind The Sims.

Project Rene coexistera avec d’autres jeux Les Sims

Project Rene et Les Sims 4 existeront côte à côte. Nous continuerons à prendre en charge les deux jeux en même temps et nous prévoyons d’apporter plus de contenu enthousiasmant à la communauté Les Sims 4 dans un avenir proche.

Project Rene sera téléchargeable gratuitement lorsqu’il sera prêt

Le téléchargement de Project Rene sera gratuit. Cela signifie que dès que le jeu sera prêt et disponible, tout le monde pourra commencer à jouer et à explorer sans abonnement, achat de jeu de base ou mécanique basée sur l'énergie. Nous voulons que ce soit vraiment facile d'inviter quelqu'un à jouer ou de rejoindre le jeu avec lui et de découvrir des caractéristiques, histoires et défis inédits.

Project Rene va évoluer au fil du temps

Nous voulons que Project Rene soit solide et cohérent dès le départ. Au début, il n'aura pas tout ce que vous avez dans Les Sims 4, mais nous prévoyons d'ajouter des expériences et du contenu à Project Rene au fil du temps.

En plus des mises à jour régulières du jeu de base, nous allons vendre du contenu et des packs, mais nous prévoyons de modifier un peu ce système. Par exemple, la météo de base pourrait être ajoutée gratuitement au jeu de base pour tout le monde. Et plus tard, nous pourrions vendre un pack axé sur les sports d’hiver avec des activités comme la danse sur glace ou un concours de bonhommes de neige. Avec Project Rene, il est important pour nous de réduire les barrières et de donner à tout le monde les systèmes partagés les plus larges possibles, car nous pensons que c'est la meilleure base pour se développer ensuite.

Un nouveau mode de développement

Pour Project Rene, nous faisons participer tout le monde à chaque étape. Nous voulons inclure les fans des Sims dans les différentes phases du développement, qui pourraient tout inclure, des invitations fermées aux options d’accès anticipé en passant par de petits tests publics.

Nous sommes encore aux premiers stades du développement de Project Rene, mais nous avons hâte de continuer à partager avec vous les détails de notre progression !

Les Sims sort officiellement des produits dérivés !

Préparez-vous à frimer avec vos looks tout en montrant au monde entier que vous aimez Les Sims. Même si les produits dérivés ne seront pas disponibles avant la fin de l’année, vous pouvez déjà vous inscrire sur shopthesims.com pour recevoir les actualités.