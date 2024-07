The First Descendant : un excellent démarrage pour le jeu de tir free-to-play, mais les avis sont mitigés

Nexon Games a lancé officiellement aujourd'hui The First Descendant, un jeu de tir à la troisième personne développé à l'aide de l'Unreal Engine 5. Un titre free-to-play avec des mécaniques de looter shooter qui rencontre un gros succès sur Steam, mais les premiers avis des joueurs ne sont pas très positifs.

The First Descendant réunit à l'heure actuelle plus de 210 000 joueurs en simultané sur Steam, le plaçant dans le Top 10 des titres les plus joués sur la plateforme de Valve, entre Naraka: Bladepoint et Grand Theft Auto V. Un chiffre qui continue de grimper, le TPS coréen pourrait même doubler Apex Legends (236 000 joueurs) et Elden Ring (359 000 joueurs) prochainement. Malheureusement, le titre souffre de plusieurs problèmes, mis en avant par les joueurs dans les évaluations. Soucis de serveurs, de latence ou d'objets qui n'apparaissent pas dans l'inventaire après un achat, longs temps de chargement, optimisation aux fraises, The First Descendant est loin d'être parfait du côté de la technique. D'autres joueurs soulignent un gameplay pauvre, sorte de mélange entre Destiny, Warframe et Outriders en moins bien. Le titre a des évaluations globales « moyennes » pour le moment.

The First Descendant est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, espérons que Nexon Games corrige rapidement un maximum de problèmes. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.