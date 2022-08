The First Descendant : bande-annonce, images et dates de bêta pour l'Action-RPG free-to-play

La gamescom 2022 ne débutera officiellement que demain, mais Nexon était trop impatient de présenter en détail son prochain jeu et partage dès maintenant une bande-annonce et des images pour The First Descendant, un titre coopératif mélangeant action, jeu de rôle et tir, et qui sera free-to-play.

Dans The First Descendant, les joueurs incarneront des Descendant dotés de pouvoirs occultes qui leur seront bien utiles pour protéger l'humanité. Voici une présentation complète du jeu :

The First Descendant est un jeu de tir à la troisième personne, d'action et de rôle gratuit aux graphismes de grande qualité. Dans ce jeu, les joueurs incarnent un Descendant dont la mission est de repousser des envahisseurs afin de protéger l'humanité et le continent d'Ingris. Les joueurs découvriront une histoire spectaculaire tout en faisant évoluer leur personnage au cours des différents scénarios et missions, jusqu'à percer à jour le secret des Descendants. Grâce à ses environnements soignés et développés avec l'Unreal Engine 5 qui contribuent à son ambiance incomparable, The First Descendant propose une expérience inédite combinant réalisme, science-fiction et fantastique. Des personnages attachants et uniques De nombreux personnages aux concepts et styles de combat uniques sont disponibles. Nous prévoyons d'ajouter des éléments de personnalisation, comme des apparences destinées à chaque personnage. Un grand choix de compétences et d'armes à feu pour des combats exaltants et un gameplay dynamique Profitez des combats passionnants de The First Descendant grâce aux compétences propres à chaque personnage, à la grande liberté de déplacement offerte par le jeu, et enchaînez les actions à l'aide de votre grappin, de vos armes hautes en couleur et autres effets divers. Vous pouvez ainsi adapter votre style de jeu selon vos envies ! Coopérez pour abattre des monstres gigantesques Quatre joueurs en coopération s'allient pour affronter des boss titanesques. Différents modes de difficulté sont disponibles et chaque monstre est composé de plusieurs parties destructibles pour stimuler le travail d'équipe. L'équipe doit se coordonner pour cibler les différents éléments du boss et ainsi profiter d'une expérience coopérative passionnante. Développement et gameplay motivants Chaque personnage peut être équipé de trois armes, quatre équipements secondaires et de multiples armes secondaires. Bien entendu, de nombreux objets permettant d'améliorer un personnage, ses caractéristiques de tireur ou d'obtenir de nouvelles compétences sont disponibles. Accomplir des missions de l'histoire ou des missions de coopération globales face aux monstres géants permet d'obtenir une grande variété d'équipement pour développer votre personnage. Personnalisez et faites évoluer votre personnage en combinant différents équipements et adaptez votre armement judicieusement pour relever le défi des missions les plus ardues.

The First Descendant est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais les joueurs pourront l'approcher à l'occasion d'une bêta qui se tiendra sur ordinateurs uniquement, du 20 au 26 octobre prochain. 10 personnages seront jouables et vous pouvez vous inscrire via Steam. D'ici là, vous pouvez retrouver la bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page, et des cartes PSN sur Amazon.