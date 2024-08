The First Descendant vise en plein dans le mille avec sa Saison 1 Invasion, datée dans une excitante bande-annonce

Nexon a lancé fin juin son TPS free-to-play The First Descendant, fortement inspiré par Warframe sur bien des points et qui a rapidement su attirer plus de 10 millions de joueurs à travers le monde. L'éditeur sud-coréen a bien des projets pour son jeu et a lancé le 31 juillet dernier une première mise à jour majeure qui ajoutait notamment une Légataire originale, Luna, et une version Ultimate pour une autre, Valby. Les Saisons 1 et 2 étaient alors évoquées, sans plus de précision. Eh bien, il ne va pas falloir patienter bien longtemps avant que la première ne soit lancée, puisque sa date de sortie a été fixée au jeudi 29 août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En termes de personnages jouables pouvant être obtenus, le rythme sera identique, mais il y aura évidemment bien plus de nouveautés en termes de contenu jouable pour occuper la communauté. Et il n'y a pas à dire, Nexon sait y faire avec ses bandes-annonces pour captiver son audience.

Pour la petite histoire, après la disparition du leader des Vulgus, Karel, et de sa flotte, ces ennemis ont décidé de se tourner vers les profondeurs du continent d'Ingris. Afin de lutter contre cette menace, l'éclaireuse Hailey a été envoyée par Albion, qui est donc la nouvelle Légataire utilisant un fusil de précision et des balles à très basse température, d'où la mise en scène dans cet environnement enneigé qui lui convient parfaitement. La vidéo met aussi en avant Freyna puisque c'est à son tour d'obtenir une version Ultimate et d'avoir droit à un développement scénaristique. Elle n'est toutefois montrée que de dos, il va donc encore falloir patienter quelques jours avant d'en voir plus.

En plus des détails ci-dessous, vous trouverez de nombreux visuels de toutes les nouveautés en page suivante.

Une nouvelle Légataire : Hailey - Issue d'une unité de ravitaillement de la guérilla, Hailey est une tireuse d'élite légendaire. Il lui suffit d'un seul tir pour éliminer ses ennemis à l'aide son fusil de sniper anti-matériel à longue distance avec des balles au-dessous de zéro. Sa capacité à refroidir la température de son corps et à rejeter de l'air frais l'aide à dominer le combat.

- Issue d'une unité de ravitaillement de la guérilla, Hailey est une tireuse d'élite légendaire. Il lui suffit d'un seul tir pour éliminer ses ennemis à l'aide son fusil de sniper anti-matériel à longue distance avec des balles au-dessous de zéro. Sa capacité à refroidir la température de son corps et à rejeter de l'air frais l'aide à dominer le combat. De nouveaux défis en solo dans le « Donjon de l'Invasion » - Les joueurs auront le choix entre les opérations déjà existantes et les nouvelles Invasions disponibles dans les deux donjons d'Opérations d'Infiltration en mode difficile. Conçus pour nuire aux opérations du Légataire, ces donjons sont conçus pour être rejoués en speedrunning. Plus les joueurs se libèrent rapidement de l'Invasion, plus les récompenses sont importantes.

- Les joueurs auront le choix entre les opérations déjà existantes et les nouvelles Invasions disponibles dans les deux donjons d'Opérations d'Infiltration en mode difficile. Conçus pour nuire aux opérations du Légataire, ces donjons sont conçus pour être rejoués en speedrunning. Plus les joueurs se libèrent rapidement de l'Invasion, plus les récompenses sont importantes. Une nouvelle progression saisonnière - Les Légataires subissent un puissant phénomène de résonance Arche lorsqu'ils rencontrent le Coeur de Fer et débloquent ainsi de nouvelles capacités. Connues sous le nom de Renforcement par inversion, elles permettent aux Légataires de recevoir de nouveaux pouvoirs en matière de chasse, d'attributs, de récupération, de survie et de saisons, qui augmenteront au fur et à mesure que les joueurs progresseront au fil de la saison.

- Les Légataires subissent un puissant phénomène de résonance Arche lorsqu'ils rencontrent le Coeur de Fer et débloquent ainsi de nouvelles capacités. Connues sous le nom de Renforcement par inversion, elles permettent aux Légataires de recevoir de nouveaux pouvoirs en matière de chasse, d'attributs, de récupération, de survie et de saisons, qui augmenteront au fur et à mesure que les joueurs progresseront au fil de la saison. Une nouvelle Légataire : Freyna Ultimate - Elle fait une entrée fracassante dans Albion en tant que Légataire Ultime après avoir exploité le pouvoir de la toxicité d'Arche pour le transformer en une arme redoutable.

- Elle fait une entrée fracassante dans Albion en tant que Légataire Ultime après avoir exploité le pouvoir de la toxicité d'Arche pour le transformer en une arme redoutable. Une nouvelle histoire de Légataire : Freyna - Les joueurs peuvent désormais découvrir l'histoire de Freyna et sa capacité « Room Zero Trauma ». Freyna parviendra-t-elle à surmonter son traumatisme ? Découvrez son parcours dans la mise à jour Saison 1 - Invasion.

- Les joueurs peuvent désormais découvrir l'histoire de Freyna et sa capacité « Room Zero Trauma ». Freyna parviendra-t-elle à surmonter son traumatisme ? Découvrez son parcours dans la mise à jour Saison 1 - Invasion. Void Intercept Boss Battle : Death Stalker - C'est dans les ténèbres du Néant que se cache Death Stalker, aussi connu pour être un des Colosses les plus puissants du jeu. Les joueurs devront s'aventurer dans le néant et découvrir les mystères de Death Stalker pour protéger Albion.

- C'est dans les ténèbres du Néant que se cache Death Stalker, aussi connu pour être un des Colosses les plus puissants du jeu. Les joueurs devront s'aventurer dans le néant et découvrir les mystères de Death Stalker pour protéger Albion. Les armes ultimes Excava et Frost Watcher :

Excava est une arme polyvalente combinant les forces d'un fusil d'assaut et d'un tir puissant. Elle se charge en tension et peut ensuite être convertie en grenade énergétique. Cette arme puissante est disponible via le Battle Pass en tant que récompense gratuite ;

est une arme polyvalente combinant les forces d'un fusil d'assaut et d'un tir puissant. Elle se charge en tension et peut ensuite être convertie en grenade énergétique. Cette arme puissante est disponible via le Battle Pass en tant que récompense gratuite ;

Frost Watcher est un fusil d'éclaireur disponible dans le contenu de la saison 1. Idéal lorsqu'il est associé à Viessa ou à Hailey, il peut réduire la résistance au froid et accentue les dégâts subis par les compétences de refroidissement du joueur.

est un fusil d'éclaireur disponible dans le contenu de la saison 1. Idéal lorsqu'il est associé à Viessa ou à Hailey, il peut réduire la résistance au froid et accentue les dégâts subis par les compétences de refroidissement du joueur. De nombreuses autres mises à jour et contenus supplémentaires.

Si vous jouez sur PS5 ou PS4 et que vous comptez dépenser de l'argent dans le jeu, des cartes PSN sont en vente sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.