The First Descendant : une première mise à jour de contenu rythmée disponible, le directeur évoque de futures améliorations

Le TPS free-to-play coréen The First Descendant de Nexon a été un véritable succès à son lancement puisqu'il a accueilli en une semaine suite à son lancement plus de 10 millions de joueurs à travers le monde, malgré tout ce qui peut lui être reproché. Quoi qu'il en soit, les développeurs lancent ce mercredi une première mise à jour de contenu pour le jeu, avec notamment de nouveaux Légataires à la plastique qui devrait en faire craquer plus d'un, un nouveau boss Colosse pour le moins imposant, Gluttony, l'arme ultime Peace Mediator et le Module Arche Concretion.

Nous avons d'un côté Luna, une Légataire utilisant la musique pour octroyer des buffs à ses alliés et maniant un pistolet synthétiseur. Si vous aimez tirer au rythme d'une mélopée, elle devrait vous plaire. Entre son nom et ses pouvoirs, difficile de ne pas y voir une inspiration avec le personnage de Luna Snow chez Marvel, une super-héroïne coréenne et chanteuse de K-pop qui avait fait ses débuts dans Marvel Future Fight en 2018. C'est d'autant plus flagrant avec sa skin en maillot de bain Fête à la piscine où elle arbore un split hair avec une chevelure brune argentée.

Compétence passive

Improvisation - Luna remplit sa jauge d'inspiration lorsqu'elle utilise une compétence pour atteindre la note. Lorsque la jauge d'inspiration est au maximum, elle peut utiliser des compétences améliorées. Utiliser ces compétences améliorées vide complètement sa jauge d'inspiration, mais Luna la remplit partiellement quand elle rate la note. Compétences actives Présence scénique (Tech) - Luna dégaine son pistolet synthétiseur et active ses notes. Si vous atteignez la note avec un timing parfait lorsque vous tirez ou utilisez une compétence, vous déclenchez l'effet Oreille absolue, ce qui augmente la puissance de vos compétences.

- Luna dégaine son pistolet synthétiseur et active ses notes. Si vous atteignez la note avec un timing parfait lorsque vous tirez ou utilisez une compétence, vous déclenchez l'effet Oreille absolue, ce qui augmente la puissance de vos compétences. Acte électrisant (Singulier) - Augmente la puissance des compétences pendant toute la durée de la compétence. Confère l'effet Mélodie électrisante aux alliés proches, ce qui augmente la puissance de leurs compétences pendant toute la durée de l'effet. Lorsqu'elle est améliorée, cette compétence augmente le taux de coup critique des compétences et les dégâts critiques des compétences des alliés.

- Augmente la puissance des compétences pendant toute la durée de la compétence. Confère l'effet Mélodie électrisante aux alliés proches, ce qui augmente la puissance de leurs compétences pendant toute la durée de l'effet. Lorsqu'elle est améliorée, cette compétence augmente le taux de coup critique des compétences et les dégâts critiques des compétences des alliés. Acte reposant (Singulier) - Vous récupérez des PM lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l'effet Mélodie reposante aux alliés proches, ce qui régénère leurs PM pendant toute la durée de l'effet. Lorsqu'elle est améliorée, cette compétence régénère immédiatement une partie des PM des alliés, réduit le coût de base des compétences et confère une régénération de PV.

- Vous récupérez des PM lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l'effet Mélodie reposante aux alliés proches, ce qui régénère leurs PM pendant toute la durée de l'effet. Lorsqu'elle est améliorée, cette compétence régénère immédiatement une partie des PM des alliés, réduit le coût de base des compétences et confère une régénération de PV. Acte enjoué (Singulier) - Votre jauge d'inspiration augmente lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l'effet Mélodie enjouée aux alliés proches, ce qui réduit les temps de recharge pendant toute la durée de l'effet. Lorsqu'elle est améliorée, cette compétence réinitialise toutes les compétences, sauf les compétences passives, et réduit les temps de recharge.

De l'autre, c'est donc la version Ultimate de Valby qui vient apporter de la fraicheur (ou faire monter la température...). Oui, sa skin Vague vermillon (tête et corps) lui fait adopter un look encore plus sulfureux. Évidemment, c'est loin d'être gratuit. Elle rejoint donc Lepic, Viessa, Ajax, Bunny et Gley du côté des Légataires éveillés. Au passage, vous pouvez retrouver en page suivante les vidéos introduit chaque personnage jouable déjà dans le jeu si jamais vous le découvrez.

Compétence passive Osmose aqueuse - Lorsque Valby se tient sur l'eau, le coût en PM de ses compétences est réduit. Compétences actives Balle à bulle (Fusion) - Valby tire une balle à bulle devant elle, ce qui crée de petites flaques sur sa position et dans la zone d'impact. Les ennemis qui marchent dans une flaque subissent des dégâts continus et l'effet Maelström.

- Valby tire une balle à bulle devant elle, ce qui crée de petites flaques sur sa position et dans la zone d'impact. Les ennemis qui marchent dans une flaque subissent des dégâts continus et l'effet Maelström. Plouf plouf (Dimension) - Valby crée une grande flaque d'eau à l'endroit où elle se trouve, plonge à l'intérieur, et peut ensuite surgir n'importe où au sein de cette étendue d'eau. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et l'effet Maelström.

- Valby crée une grande flaque d'eau à l'endroit où elle se trouve, plonge à l'intérieur, et peut ensuite surgir n'importe où au sein de cette étendue d'eau. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et l'effet Maelström. Nettoyage (Dimension) - Valby se liquéfie. Lorsqu'elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement ainsi que sa DÉF augmentent. Lorsqu'elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d'eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et l'effet Maelström.

- Valby se liquéfie. Lorsqu'elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement ainsi que sa DÉF augmentent. Lorsqu'elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d'eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et l'effet Maelström. Grenades maelström (Fusion) - Remplace l'arme équipée par Lance-grenades maelström. Tirer avec le lance-grenades crée une grenade maelström qui attire à elle les ennemis subissant Maelström et leur inflige des dégâts continus.

Par ailleurs, en plus des notes de mise à jour, le directeur de The First Descendant, Minseok Joo, a précisé les plans de son équipe. Actuellement, les Saisons 1 et 2 sont en développement, et les changements suivants seront apportés au cours d'elles. Il est ainsi prévu d'ajouter un système permettant d'obtenir plus facilement les objets souhaités après avoir répété une activité un certain nombre de fois et ce afin de créer une structure de farm qui rendra les joueurs heureux. Concernant les doublons qui traînent dans l'inventaire, l'équipe travaille sur une solution pour s'en débarrasser tout en récompensant le temps investi pour leur obtention. Cela prendra la forme d'un démantèlement en sous-produits qui seront échangeables en boutique contre autre chose de valeur. Du côté des builds, il est prévu de mettre en place un environnement permettant d'assigner chaque loadout à différents types de châsse. Enfin, pour la meta, l'objectif est qu'elle change entre chaque saison avec différents Légataires et armes pour venir à bout efficacement des nouveaux contenus. La proportion de combats utilisant les armes à feu va elle augmenter pour le contenu endgame.

