The First Descendant dévoile une collaboration avec un J-RPG très apprécié et sa Saison 3

Nexon continue de s'occuper de The First Descendant, son jeu de tir looter shooter free-to-play. Les joueurs profitent actuellement de la Saison 2, mais les développeurs ont dévoilé tout récemment ce qui les attend avec la Saison 3, qui rajoutera une nouvelle région, le Hover Bike pour se déplacer, un raid, un Légataire inédit et d'autres nouveautés. Mais Nexon a également annoncé une collaboration avec un J-RPG très apprécié.

NieR: Automata va s'inviter dans The First Descendant, comme l'a annoncé Beomjun Lee lors de la PAX East. Malheureusement, pas de Légataire ici, Nexon va se focaliser sur du contenu exclusivement cosmétique, avec notamment des tenues d'A2 et 2B. Le producteur du jeu connaît ses joueurs et annonce également une version endommagée de la tenue de 2B sans jupe... Beomjun Lee explique que si cette collaboration est uniquement cosmétique, c'est pour se focaliser sur les autres grosses nouveautés de la Saison 3, que voici :

Nouveau Champ Massif : Les Plaines d'Axion Un tout nouveau champ de bataille gigantesque qui était autrefois un avant-poste prometteur et qui se retrouve aujourd'hui envahi par les Colosses après avoir été dévasté par une tempête du Néant.

Il est confronté à une nouvelle menace de créatures artificielles et de bêtes mutantes, ce qui le rend plus dangereux que jamais. Nouveau Véhicule : Le Vélo Aérodynamique Un nouveau système de véhicule conçu pour se déplacer à grande vitesse sur un immense terrain, donnant aux joueurs une sensation de vitesse incroyable.

Les joueurs peuvent obtenir un Vélo Aérodynamique standard en se connectant au jeu une fois la Saison 3 disponible, et se procurer les modèles améliorés « Accéléré » et « Boosté » en explorant les Plaines d'Axion.

Chaque Vélo Aérodynamique peut être perfectionné, ce qui permet aux joueurs de parcourir le champ de bataille en se déplaçant de façon dynamique grâce aux capacités de boost et de saut. Nouveau Contenu : Le Raid du Champ de Colosses Raid allant jusqu'à 8 joueurs.

Présentation en avant-première du nouveau et impressionnant colosse « Wall Crasher ».

Une échelle massive conçue pour correspondre à la taille d'Axion.

Les joueurs peuvent survoler le champ grâce à leur Vélo Aérodynamique, puis engager le combat contre le Colosse. Nouvelle Fonction : Le Salon Un espace social réservé aux joueurs, dans lequel ils peuvent faire une pause et interagir avec leurs Légataires.

Les joueurs peuvent répartir leurs Légataires via l'espace disponible, personnaliser leur apparence à l'aide de skins et interagir avec les objets.

Des objets de collection tels que des Colotoys peuvent être placés à l'intérieur. Des objets exclusifs au salon seront ajoutés au fur et à mesure.

Conçu pour offrir une expérience plus profonde et plus immersive dans le monde de The First Descendant, au-delà du simple combat. Saison 3 : Breakthrough – L'Histoire La réapparition de « Karel », un personnage clé de l'histoire.

L'histoire de la Saison 3 marque un grand tournant dans la narration de The First Descendant.

La romance entre Enzo et Nell sera l'un des points forts de la Saison 3. Nouveau Légataire : Nell L'ancienne PNJ, Nell rejoint le roster en tant que personnage jouable avec un tout nouveau look et des capacités uniques.

Nell dispose de capacités telles que la télékinésie, le lancer de sphères qui forment des debuffs et attirent les ennemis proches.

Elle est capable de transformer tous ses coups de feu en coups de poing, idéal pour les styles de jeu agressifs.

Nell sera officiellement ajoutée au jeu à l'occasion de la mise à jour estivale. Nouvelle Ultime : Ultime Luna Deux nouveaux Modules Transcendants sont en cours de développement pour la sortie d'Ultime Luna. L'un d'entre eux modifie son style de jeu pour se concentrer sur les armes à feu, tandis que l'autre améliore ses capacités basées sur le rythme et son potentiel d'affaiblissement.

Comme la saison 3 sera répartie en plusieurs épisodes, Ultimate Yujin devrait arriver dans l'épisode 2 de la saison 3, à la suite d'Ultimate Luna. Nouvelle Arme : L'Épée (3 Types) Les épées sont désormais intégrées au jeu et sont disponibles dans le même emplacement que les armes à feu, avec des performances améliorées grâce à des modules spécialisés.

Les joueurs peuvent exécuter des attaques ordinaires et spéciales à l'aide de leurs épées. Le premier type d'épée, la lame « Ombre », comporte une attaque de type iaijutsu, chargée comme coup spécial.

La lame et un nouveau donjon avec un boss qui utilise les mécanismes de l'épée seront introduits dans l'épisode 1 de la saison 3.

D'autres types d'épée, dont une à deux mains et une de type sabre laser, seront ajoutées dans l'épisode 2 de la saison 3. Le Tout Premier Crossover Officiel avec Nier : Automata Le premier crossover officiel de The First Descendant aux côtés du célèbre RPG NieR : Automata.

Une bande-annonce complète sera bientôt publiée après la révélation de visuels clés lors du livestream.

D'autres collaborations avec de célèbres licences sont également prévues. Annonces Additionnelles Nouveau skin « Gilded Death Blossom » disponible le 22 mai.

Annonce du TFD Fest pour le 1er anniversaire en juillet, avec : un showcase, des événements in-game, un concours de création de skin et plus encore.

The First Descendant est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Cependant, Nexon a annoncé qu'il va abandonner les versions PS4 et Xbox One en juin prochain, soit juste avant l'arrivée de la Saison 3, attendue cet été. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.