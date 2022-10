The First Descendant : une nouvelle vidéo en 4K pour le scénario de l'Action-RPG free-to-play dévoilée

Le Project Magnum continue de prendre forme. Le titre édité par Nexon et développé par le jeune studio Nexon Games s'appelle The First Descendant et il s'agira d'un jeu de rôle et d'action multijoueur, coopératif et free-to-play. Il se laissera approcher dans les prochains jours sur PC, mais avant cela, place à une nouvelle bande-annonce :

Cette fois, les développeurs s'attardent sur l'histoire de The First Descendant. Le titre nous fera incarner un Descendant des Humains, vaincus par les Vulgus, envahisseurs venant d'un autre monde. Des Colosses sont passés par la suite pour ravager ce qu'il restait de la civilisation, mais les Humains ont enfin trouvé un moyen de contre-attaquer grâce aux Descendants, disposant du pouvoir des Anciens. Mais voilà que Karel, nouveau leader des Vulgus, s'apprête à plonger le monde dans les ténèbres.

Autant dire que les enjeux seront de taille dans The First Descendant et il sera possible d'essayer le jeu au travers d'une bêta fermée sur Steam. 10 personnages seront jouables au travers de plusieurs missions, permettant de tester les serveurs, mais aussi des armes, pouvoirs et même des combats de boss. Pour participer à cette bêta, qui se tiendra du 20 au 26 octobre, il suffit de s'inscrire sur Steam et croiser les doigts pour être sélectionné.

The First Descendant n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.