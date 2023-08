The First Descendant : la bêta ouverte de l'Action-RPG free-to-play repoussée

Nexon prépare tranquillement le lancement de The First Descendant, un jeu de rôle et d'action free-to-play qui a déjà eu droit à une bêta fermée et qui devait être accessible par tous ce mois-ci. Malheureusement, le studio coréen annonce aujourd'hui que cette prochaine phase de test prendra un peu de retard.

À l'origine prévue du 22 au 28 août, la bêta ouverte de The First Descendant aura finalement lieu du 19 au 25 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec du cross-play. Les développeurs expliquent qu'ils ont déjà pris en compte les retours des joueurs pendant les précédents tests privés et de nombreux ajustements sont déjà prévus.

Améliorations des performances Amélioration du taux de rafraîchissement.

Prise en charge du HDR et de NVIDIA DLSS 3.

Utilisation de la dernière version d'Unreal Engine 5.2.

Nouveaux modes Performance et Qualité pour PS5 et Xbox Series X|S. Améliorations de la qualité de vie Contrôle du grappin revu et nouveaux mouvements de parkour.

Nouveau système de modules (anciennement appelés runes).

Amélioration des mouvements de saut.

Amélioration des effets sonores des armes à feu.

Mise à jour de l'interface et de l'expérience utilisateur. Mise à jour du scénario et du prologue Un nouveau scénario supplémentaire.

Une nouvelle carte mystérieuse (The Sterile Land). Nouveau contenu relatif au gameplay 11 Descendants jouables et deux Descendants ultimes.

11 nouvelles armes ultimes aux effets uniques.

8 combats de Void Intercep Boss.

2 nouvelles cartes de combat de Void Intercept.

Nouveau système de cosmétique.

Amélioration des missions mondiales. Nouvelles récompenses de la bêta ouverte Les récompenses sont disponibles uniquement pour ceux qui participent à la bêta ouverte.

Tous les participants recevront une emote en édition limitée.

Atteindre le niveau 20 de Descendant permet de recevoir un objet de personnalisation dorsal au lancement.

Nexon partage au passage un nouveau long carnet des développeurs pour revenir en détail sur ces améliorations, c'est à découvrir en vidéo ci-dessus. Vous pouvez vous inscrire à la bêta ouverte de The First Descendant via le site officiel du jeu et recevoir un cadeau lorsque la phase de test publique commencera. Le titre est pour rappel attendu en free-to-play à une date encore inconnue et vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.