The First Berserker: Khazan, l'Action-RPG fait couler le sang dans sa brutale bande-annonce de gameplay

Parmi les trois projets dont nous avions eu connaissance de leur présence au Xbox Partner Preview en amont se trouvait The First Berserker: Khazan, un Action-RPG dans l'univers de Dungeon & Fighter signé Nexon et Neople. Sa révélation en fin d'année dernière lors des Game Awards avait déjà fait sensation, il faut dire que sa direction artistique bien sombre à la Berserk couplée à un style typé animation japonaise fait des merveilles. La bande-annonce qui a été diffusée ne nous apprend pas grand-chose d'inédit, mais permet de profiter de près de deux minutes de gameplay bien violent.

Ce jeu de rôle et d'action solo dans un univers de dark fantasy se voudra hardcore et nous fera pour rappel incarner le Grand Général Khazan, ancêtre de tous les Slayers, qui a été faussement accusé de trahison et va donc se mettre en quête de vengeance. Elle sera sanglante et lui fera croiser la route de nombreux boss, dont Viper dans la région d'Embars dans cette vidéo. Quelques visuels ont également été partagés, à retrouver en page suivante.

The First Berserker: Khazan est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), sans plus de précision. Dans le même univers, le jeu de combat DNF Duel est vendu à partir de 40,36 € sur Amazon sur PS5 et PS4.