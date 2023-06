Les Sims 5 : aperçu du gameplay prototypique et nouvelles promesses pour le Projet René

Les Sims 4 ont encore de beaux jours devant eux, en témoigne l'annonce récente de l'extension Vie au ranch, mais Maxis et Electronic Arts planchent bien sur un nouvel épisode en parallèle. Le Projet René avait été confirmé lors d'un Behind the Sims Summit l'année passée, alors avec un premier aperçu des outils de création plus poussés et la promesse de pouvoir vivre une partie de l'expérience en multijoueur notamment via des smartphones et tablettes.

La présentation de Projet René débute à 11:17

Il se trouve que les développeurs ont redonné des nouvelles de ce potentiel Les Sims 5 dans le cadre d'un deuxième Behind The Sims hier, et elles étaient plutôt intéressantes, quoique toujours aussi peu concrètes. L'équipe a ainsi révélé qu'elle travaille activement sur des éclairages réalistes, des animations corporelles et faciales encore plus complètes, des routines des Sims enrichies pour une synergie encore plus travaillée des personnages entre eux dans les quartiers, des coiffures variés et le futur des interactions sociales. Il y a même un aperçu de ce à quoi ressemble le gameplay sur la version en développement, même si cela ne semble clairement pas représentatif de la version finale.

Une mise à jour sur Project Rene Nous avons une équipe de personnes travaillant un peu partout dans le monde sur Project Rene, la prochaine évolution pour Les Sims, et cela nous fait très plaisir de vous montrer un premier aperçu du résultat. Ce n’est pas le jeu complet, et aucun élément n'est définitif. Éclairage L’éclairage a un impact énorme sur l’apparence d’un jeu. L’équipe intègre de nouvelles technologies enthousiasmantes pour prendre en charge des histoires très personnalisables et émouvantes à la fois sur PC et sur votre téléphone. Animation Notre vision pour l’animation repose sur le concept de création d'ambiance, ce qui signifie que nous voulons que vous sachiez ce que ressentent nos Sims, ainsi que ce qu’ils pensent, juste en observant leur comportement. Nous prenons donc en charge beaucoup d’attitudes, d’émotions et de postures qui doivent fonctionner avec une grande variété d'interactions sociales et d'objets. Routines de Sim Pour mieux appréhender cette notion, nous utilisons des prototypes simples pour comprendre comment les Sims vivent dans leur maison et dans un quartier plus étendu, en analysant de façon approfondie les populations, les routines et ce que votre Sim peut voir et faire. Première simulation Dans notre première version de la simulation, nous donnons vie à ces idées de base petit à petit avec des modèles 3D, des animations, de l'audio et des comportements prévus. Cela implique que des Sims se déplacent dans leur maison et interagissent avec des objets pour satisfaire leurs besoins. Cela se développe rapidement et nous avons vraiment hâte de vous montrer bientôt plus d'images. Coiffures Nous sommes également en train de déterminer comment créer un large éventail de coiffures montrant la diversité de l’humanité et débloquer des options comme des colorations flexibles. Nous comprenons qu'une bonne représentation est importante pour vous, et c'est la même chose pour vos Sims. Interactions sociales Les interactions sociales sont un aspect essentiel de cette expérience, mais il se passe toujours tellement de choses à l’écran ! Qu'il s'agisse des animations, des discussions ou des pensées, l'équipe utilise des visuels basiques et du contenu fictif pour mieux comprendre quelle quantité d'informations est excessive, ce qui se démarque, et au final, ce qui vous permet de comprendre ce que pense votre Sim. Nous sommes encore aux premiers stades du développement et nous sommes encore à des années du lancement de Project Rene, mais nous avons hâte de continuer à partager avec vous les détails de notre progression !

Vous l'aurez compris, le Projet René est encore loin, très loin d'être finalisé, mais Maxis est bien à fond sur la caractérisation de ses points essentiels avant de pousser la technique plus loin. Il aura normalement droit à une sortie en Early Access sur PC le moment venu. D'ici là, Les Sims 4 est disponible en free-to-play, avec un tas d'extension payantes pour s'amuser encore plus.