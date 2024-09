Les Sims : mauvaise nouvelle pour Les Sims 5, l'avenir de la franchise détaillé

C'est l'une des franchises les plus cultes du monde du jeu vidéo, Les Sims a vu le jour en 2000 et a eu droit à plusieurs opus, jusqu'aux Sims 4 en 2014, sans oublier de nombreux spin-offs. Depuis quelques années déjà, Electronic Arts et Maxis nous teasent le Projet René, souvent appelé Les Sims 5 par les fans, mais il sera free-to-play et coexistera aux côtés des Sims 4. Cette semaine, les studios prennent la parole pour faire le point.

EA Games et Maxis ont publié un long article dédié à l'avenir de la franchise Les Sims, dans lequel nous apprenons que... Les Sims 5 n'existera pas. Non, les studios vont continuer de faire vivre Les Sims 4, qui compte déjà plus de 80 millions de joueurs, avec « de nouvelles fonctionnalités significatives et des mises à jour du jeu de base ». Les développeurs rappellent qu'ils ont déjà organisé l'évènement Bien chez soi, tandis que Récompenses de la Faucheuse sera disponible à partir du 24 septembre prochain pour débloquer de nouvelles récompenses. Les fans auront également accès aux Kits créateur·ice Les Sims 4 dès le mois de novembre, il s'agit de contenus créés par les créateurs et créatrices de la communauté via The Sims Creator Program.

Mais alors, que devient le Projet René ? Eh bien il n'est pas abandonné, mais cela ne sert à rien de l'appeler Les Sims 5 désormais. Le jeu sera lancé en parallèle des autres expériences Les Sims, avec comme objectif de « diversifier les façons de jouer ». Oui, c'est mystérieux, mais les développeurs organiseront un playtest sur invitation à l'automne 2024 pour découvrir « un premier aperçu d'une expérience multijoueur » dans un lieu commun. Vous pouvez vous inscrire ici.

Du côté des autres annonces, EA Games et Maxis nous rappellent qu'un film Les Sims réalisé par Kate Herron et produit par LuckyChap (fondé par Margot Robbie) et Vertigo Entertainment est en cours de préproduction. Des expérimentations vont être réalisées dans The Sims Labs pour tester différentes idées (« produits, systèmes et fonctionnalités ») et MySims : Collection Cosy, regroupant MySims et MySims Kingdom, sortira le 19 novembre 2024 sur Nintendo Switch. Vous pouvez déjà précommander le jeu contre 39,99 € sur Amazon. Enfin, Les Sims FreePlay va accueillir une nouvelle région inspirée des villes de montagne.