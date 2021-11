Les Sims 4 : une nouvelle fonctionnalité de Scénarios gratuite disponible, un kit de construction Intérieurs Fleuris en approche

Electronic Arts et Maxis ont encore plein de belles choses à proposer aux joueurs de Les Sims 4 à l'avenir. La Season of Selves, ou Saison des « Moi » selon la traduction approximative française, nous a ainsi permis d'acheter les kits de vêtements Rue de la Mode et Incheon Style le mois dernier, place désormais à une nouvelle vague de contenu.

Déjà, un kit de construction va comme prévu être ajouté avec Intérieurs Fleuris, un pack payant pour concevoir ses propres espaces de verdure opulents disponible à partir du 9 novembre. La nouveauté la plus intéressante est gratuite et déjà accessible via une mise à jour. Il s'agit d'une fonctionnalité de Scénarios inédite, pour lancer une histoire aux conditions de jeu prédéfinies avec des objectifs à réaliser et différentes manières de les atteindre. Le premier lot de deux histoires s'appelle Scénarios de défis et propose de Gagner de l’argent ou Trouver l’amour après une rupture.

LES SIMS 4 KIT INTÉRIEURS FLEURIS

Le kit Les Sims 4 Intérieurs fleuris est le dernier kit conçu pour les joueurs souhaitant parer leurs espaces de verdure luxuriante et créer un sanctuaire moderne dans leurs maisons. Le kit sera disponible le 9 novembre sur PC et Mac via Origin et Steam, et sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et Xbox One.

Avoir la main verte n'est pas nécessaire dans ce nouveau kit. Il incitera les Sims à faire de leur intérieur un jardin luxuriant grâce à une végétation qui revitalisera leurs espaces. Les joueurs peuvent profiter d'une ambiance apaisante en plaçant partout des plantes aux détails inattendus et à la beauté naturelle, et égayer leurs espaces en transformant des objets ordinaires du foyer en décorations pleines de vie grâce à l'ajout de feuillages enchanteurs. Des plantes suspendues transforment n'importe quelle pièce en petit coin de paradis, et avec autant de verdure, vos Sims auront l'impression de vivre dans une véritable serre.

UNE NOUVELLE FAÇON DE JOUER : LES SIMS 4 AJOUTE LES SCÉNARIOS

De plus, les scénarios sont désormais disponibles pour les joueurs sous la forme d'une mise à jour gratuite du jeu de base Les Sims 4 sur toutes les plateformes, qui offre aux joueurs une nouvelle façon de jouer et d'explorer.

Les scénarios sont des histoires fondées sur des objectifs dans le jeu dans lesquelles le choix d'un joueur a de véritables répercussions... comme dans la vraie vie ! Aujourd'hui, la mise à jour inclut les scénarios de défis Trouver l'amour après une rupture et Gagner de l'argent ainsi qu'un scénario en édition limitée, Trop de bambins, qui sera disponible à partir de demain et jusqu'au 6 novembre.

Que sont les scénarios ?

Les scénarios sont des histoires basées sur des objectifs dans le jeu dans lesquelles le choix d’un joueur influence le résultat final. Il y a de nombreux résultats différents dans les scénarios et de nombreuses manières différentes de les obtenir. Eh oui, il y a plusieurs façons de terminer un scénario, comme dans la vraie vie ! On ne sait jamais comment va se passer l’histoire. C’est à vous de choisir comment elle va se dérouler !

Deux scénarios disponibles le 2 novembre

À partir du 2 novembre, vous pourrez jouer avec deux scénarios : « Gagner de l’argent » et « Trouver l’amour après une rupture ». Ce premier lot de scénarios a un aspect de défi et sont donc appelés « Scénarios de défis ».

Par exemple, « Gagner de l’argent » met votre Sim dans une situation où il n’a aucun simflouz sur compte bancaire. Pour terminer le scénario, vous devrez faire en sorte qu'il possède un million de simflouz. C'est à vous de voir comment y arriver ! Vous pouvez choisir la voie noble et travailler dur avec détermination, ou faire preuve de créativité et obtenir un million de simflouz par d’autres moyens...

Comment accéder aux scénarios et jouer avec eux

Les joueurs qui téléchargeront la mise à jour le 2 novembre auront accès à la toute nouvelle caractéristique Scénarios. Vous pourrez accéder aux scénarios actuellement disponibles par l'intermédiaire du menu principal en suivant ces étapes :

Cliquez sur le bouton « Nouveau scénario » dans le menu principal ; Choisissez le scénario que vous aimeriez essayer ; Une fois que vous avez sélectionné votre scénario, choisissez si vous souhaitez commencer une nouvelle sauvegarde ou utiliser une sauvegarde existante. Remarque : actuellement, un scénario ne peut être commencé que dans un nouveau foyer. Nous travaillons à l’ajout des foyers existants dans les scénarios pour une prochaine mise à jour ! Une fois dans CUS, créez votre foyer en vous assurant de remplir toutes les conditions ; Ensuite, choisissez votre monde et votre terrain. N’oubliez pas que, si vous jouez avec « Gagner de l'argent », les fonds de votre foyer seront mis à 0 une fois que vous commencez. Vous aurez donc peut-être un sacré défi à relever si vous choisissez de commencer avec un terrain passé au bulldozer ou non meublé ; Allez dans le mode Vie et amusez-vous !

D’autres scénarios à venir

Ce n'est que le début ! Il y aura d’autres scénarios avec différents thèmes et différents styles. Au fil du temps, vous remarquerez que de nouveaux scénarios apparaissent dans le menu principal. Certains scénarios seront disponibles pendant longtemps, tandis que d’autres seront disponibles pour une durée limitée. Alors, veillez à rester connecté !

FAQ sur les scénarios