Les Sims 4 : un kit de construction, 3 kits de vêtements et des mises à jour gratuites à venir avec la Season of Selves

Après un Summer of Sims qui nous a notamment permis de jouer à l'extension Vie à la campagne et le kit Loft Industriel, Les Sims 4 va encore avoir droit à de belles nouveautés ces prochaines semaines. Electronic Arts et Maxis préparent la Season of Selves, une série de contenus « pour explorer et célébrer tous les aspects de l'identité de leurs Sims ».

Nous pourrons acheter un kit de construction inédit avec notamment un sanctuaire moderne à bâtir, et un total de trois kits de vêtements dont deux baptisés Rue de la Mode et Incheon Style disponibles dès le 5 octobre. Une mise à jour gratuite apporte sinon dès cette semaine des tenues, coiffures et objets gratuits, des variantes de couleurs et plus encore, et d'autres du genre devraient suivre.

KIT LES SIMS 4 RUE DE LA MODE Les Sims a collaboré avec la styliste passionnée d'art et de mode Shruti Sitara Singh pour créer les couleurs riches, les tissus fluides, les coupes modernes et les motifs très contrastés du kit Les Sims 4 Rue de la mode. Une multitude de nouveaux objets et accessoires, dont des bracelets, des colliers étincelants, des anneaux de nez, des tatouages au henné et des sandales sont également inclus. Vous pouvez en savoir plus sur Shruti, le style de sa ville natale, la destination de shopping populaire qu'est la Rue de la mode et la manière dont tous ces éléments ont inspiré les vêtements disponibles pour les joueurs dans le kit Les Sims 4 Rue de la mode dans la nouvelle vidéo ci-dessous et sur le site officiel des Sims ici. KIT LES SIMS 4 INCHEON STYLE Les Sims emmène également les joueurs à l'aéroport d'Incheon de Séoul pour une aventure passionnante présentée par Jazzy Cho. Créatrice de contenu et animatrice TV, elle donnera toutes les informations sur le style de la ville, les tenues que l'on peut voir dans les terminaux d'Incheon et comment tout cela a inspiré les silhouettes modernes et les looks épurés et minimalistes disponibles pour les joueurs dans le kit Les Sims 4 Incheon Style . Vous pouvez en savoir plus sur Jazzy et la manière dont l'équipe a travaillé pour représenter le style distinct de Séoul par l'intermédiaire de l'aéroport d'Incheon afin de créer les options vestimentaires tendance du kit Incheon Style dans la nouvelle vidéo ci-dessous et sur le site officiel des Sims ici.

Les Sims 4 a donc encore de beaux jours devant lui : pour les retardataires, il est disponible à partir de 26,40 € chez Amazon.fr.