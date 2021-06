Les Sims 4: Vie à la campagne, un Pack d'extension champêtre annoncé en vidéo

Même après toutes ces années, Les Sims 4 continue d'accueillir du contenu additionnel, et alors que la franchise célèbre le Mois des Fiertés à sa façon, les développeurs annoncent aujourd'hui un nouveau Pack d'extension, Vie à la campagne. Il porte bien son nom, il nous emmènera dans un cadre champêtre et bucolique avec des animaux.

Dans Vie à la campagne, les Sims pourront ainsi rejoindre le village de Henford-on-Bagley, un endroit traditionnel avec la possibilité de s'adonner à des pique-niques, des balades en forêt ou encore faire du point de croix, sans oublier de faire un tour au pub Les Bras du gnome pour se détendre, sans abuser des boissons alcoolisées. Les Sims pourront également faire pousser leurs fruits et légumes, chercher des ingrédients dans la nature ou encore en acheter au marché du village, et les animaux auront une grande importance, avec la possibilité d'en élever pour recueillir du lait de vache, des œufs de poules ou encore de la laine de lama. Des lapins et oiseaux sauvages seront quant à eux là pour offrir des cadeaux occasionnels, mais des renards rôderont pour voler les œufs ! Tout cela dans le but de participer à des concours de fruits et légumes géants ou de belles vaches et volailles à la Foire de Finchwick. Antonio Romeo, producteur du Pack d'extension, rajoute :

Les Sims 4 offre aux joueurs une grande variété d’activités et de lieux qui enrichissent l’expérience de leurs Sims, et Vie à la campagne leur procure une multitude de manières inédites de participer à la vie d'un village. Ce pack permet aux Sims d'adopter un mode de vie « du potager à l'assiette », et nous avons hâte que les joueurs réalisent leur rêve de construire une charmante petite maison dans le nouveau monde, Henford-on-Bagley.

Vie à la campagne sera disponible à partir du 22 juillet 2021 dans Les Sims 4 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu de Maxis et EA Games est toujours bradé sur Gamesplanet, de même que ses extensions.