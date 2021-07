Les Sims 4 : place à la Vie à la campagne avec un Pack d'extension entre concours agricole et coups au pub du coin

Les Sims 4 est de toutes les occasions, alors il aurait été étonnant qu'il n'ait pas eu droit à un petit segment lors de l'EA Play Live. Il a carrément ouvert la conférence avec une drôle de bande-annonce avec une vache, une chanteuse qui joue la sérénade aux animaux de la ferme, et surtout une reprise en simlish de Be Sweet du groupe de rock indépendant Japanese Breakfast.

Vous l'aurez deviné, direction la nature avec le Pack d'extension Vie à la campagne. Il nous emmène à Henford-on-Bagley pour développer notre propre village rural, boire au pub, exploiter notre terre, participer à la Foire de Finchwick en y présentant des fruits et légumes géants, et plus encore.

Participez à la vie du village – Installez-vous dans la communauté soudée d'Henford-on-Bagley, explorez la campagne et tout ce qu'elle a à offrir, découvrez l'histoire de la ville, préparez un panier à pique-nique pour profiter de la nature et peaufinez votre compétence Point de croix. Les Sims peuvent également aider les villageois à faire des commissions pour gagner des cadeaux uniques, ou se détendre en ayant à manger et à boire au pub Les Bras du gnome après une longue journée.

- Les Sims peuvent élever leurs propres animaux dans leur jardin pour obtenir le lait frais des vaches, les œufs des poules et la laine des lamas pour faire des travaux manuels. Gagnez la confiance des renards, des lapins et des volées d’oiseaux sauvages pour recevoir des cadeaux et de l’aide dans le jardin. Vivez de la terre – Relevez le nouveau défi de terrain Vie simple dans lequel les recettes nécessitent des ingrédients frais pour chaque repas. Que vos Sims les cultivent, les élèvent, les cherchent dans la nature ou les commandent au marché du village, la fraîcheur est de mise ! Pour les Sims qui rêvent de se faire un nom en ville, la Foire de Finchwick est l’endroit idéal pour faire participer des fruits et légumes géants, de délicieuses tartes ou de précieuses vaches ou volailles à des concours. « Avec Les Sims 4 Vie à la campagne, nous permettons aux joueurs d'être créatifs avec la manière dont ils se connectent à leur environnement et participent pleinement à la vie du village », a déclaré Antonio Romeo, producteur en chef du pack Les Sims 4 Vie à la campagne. « Vie à la campagne offre une expérience de petite maison à la campagne relaxante et pittoresque entourée d'une beauté luxuriante et d'adorables animaux. C'est l'une des expériences les plus positives que j'ai eu l'occasion de vivre en jouant au jeu Les Sims 4. J’ai hâte de voir comment les Sims des joueurs mènent leur vie à la campagne. »

Pour profiter de Vie à la campagne, il faudra encore passer à la caisse et payer son prix de 39,99 €. Sa date de sortie est fixée au 2 septembre, et toute précommande sera récompensée par le bonus numérique Gnomes à gogo.