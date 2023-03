Les Sims 4 : Grandir ensemble, quid des nourrissons, du système de préférence et des étapes de vie ? Voici notre interview !

Les Sims 4 continue de charmer aux quatre coins du monde. Au fil des mois, le titre accueille divers contenus intéressants et amusants. Par ailleurs, nous vous avons livré nos impressions sur Les Sims 4 : Grandir ensemble. Nous avons la chance de nous entretenir avec le lead producer Graham Nardone et le lead designer Scott Dai pour parler de cette nouvelle extension.

Arrêtons de palabrer pendant des heures et entrons dans le vif du sujet.

À chacun de vous deux, quel est votre lien avec ce pack d’extension ? Quels types de tâches avez-vous menées au cours de son développement ? Quelles sont vos responsabilités ?

SD : Je m’appelle Scott Dai. Je suis Lead Designer de Les Sims 4 : Grandir ensemble, ce qui signifie que j’ai supervisé de nombreuses décisions quant au thème du pack ainsi que ses fonctionnalités. Puis, je les ai traduites en décisions reflétées directement dans le jeu et à travers l’expérience des joueurs tout au long du pack d’extension. J’ai dirigé une équipe de concepteurs qui ont également pris des décisions individuelles concernant des parties spécifiques de cette expérience, par exemple le fonctionnement de nos étapes, leur nombre et le design de notre nouveau monde, San Sequoia, et certaines de nos fonctionnalités de compatibilité sociale.

GN : Je m’appelle Graham Nardone et je suis Lead Producer des nourrissons. Principalement, cela signifie que je supervise l’expérience liée aux nourrissons dans sa globalité. Il s’agit donc de la mise à jour gratuite bientôt disponible pour l’ensemble de nos joueurs ainsi que de tout le contenu relatif aux nourrissons présent dans l’extension et de la profondeur du gameplay supplémentaire pour les nourrissons que vous trouverez dans Grandir ensemble. Je supervise tout cela en quelque sorte. Cela implique une étroite collaboration avec nos partenaires de surconception, bien sûr, et d’autres disciplines au sein de l’équipe, mais aussi la supervision des efforts du groupe de production sur ces deux « volets » du projet.

Lors de l’évènement presse, vous avez montré un aperçu des étapes de vie. Pouvez-vous expliquer en quoi elles ont des répercussions sur le gameplay ? Ressemblent-elles aux souvenirs que nous pouvions voir dans les opus précédents ?

GN : Les étapes des nourrissons m’enthousiasment, car dans la démo de l’autre jour, nous essayions de montrer à quel point l’extension rend l’expérience avec les nourrissons différente et en quoi elle la rend unique par rapport à tout ce que vous avez vu dans les autres étapes de vie des Sims auparavant. Ainsi, si vous jouez seulement avec le jeu de base et que vous installez la mise à jour gratuite des nourrissons, vous obtiendrez un nourrisson dont les facultés correspondent approximativement à un bébé de 8 mois. Toutefois, l’extension Grandir ensemble est intéressante, car tout à coup, votre nourrisson commence avec les facultés d’un bébé de 2 mois environ, et tout au long de cette tranche de vie, il va acquérir des facultés supplémentaires au fur et à mesure jusqu’à avoir approximativement 12 mois. Ensuite, il grandit vers l’étape « bambin ». Pour tout cela, il va passer par des étapes. Pour les nourrissons, celles-ci se regroupent en rubriques très distinctes. Il existe des étapes de développement général, de vie sociale, de motricité fine, et chacune d’elles permet d’évaluer la croissance de l'enfant, un peu comme pour les parents dans la vie réelle. Ils voient ces micro-détails que leur enfant réalise tout à coup pour la première fois. Rapidement, cela se transforme en nouveau comportement qui se répète et sur lequel il s’appuie. Donc c’est vraiment génial de voir ça prendre vie avec l’expérience des nourrissons. Ils possèdent aussi des catégories dédiées aux premières fois, comme la toute première fois qu’ils prennent un bain à bulles, la toute première fois que mamie vient leur rendre visite, la toute première fois qu’ils vont faire une promenade au parc, et tout cela se poursuit lors des prochaines tranches de vie. D’ailleurs, Scott va vous en parler.

SD : Pour les Sims qui ont quitté l’enfance, nous voulions que les étapes perdurent tout au long de leur vie, pour vraiment refléter toutes les vies que nos Sims peuvent mener. À ce stade, au lieu de se concentrer uniquement sur la croissance qu’ils vivent lors de leurs premières années, les étapes reflètent leurs choix et expériences. Et je pense que l’une des fonctionnalités géniales que l’extension propose est le fait de permettre au joueur, potentiellement à la fin de la vie d’un Sim, de passer en revue toutes les étapes acquises par ce Sim et d’évaluer l’ensemble de sa vie, de sorte que, je le sais, les joueurs s’attachent réellement à nos Sims. Cela leur donne la possibilité de revivre cette vie par le biais des étapes, ce qui est vraiment cool, à mon sens. Mais une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité d’explorer différents évènements qui peuvent arriver à un Sim au cours de sa vie et d’ajouter une touche dramatique que peuvent vivre les adultes et que nous avons pu introduire dans Grandir ensemble. Nous avons donc des étapes qui peuvent être déclenchées par certaines des fonctionnalités supplémentaires que nous avons ajoutées, comme faire sa crise de la quarantaine, subir un licenciement, découvrir un nouveau trait de personnalité vous concernant. Nous avons également certaines étapes grâce auxquelles, comme dans la vie réelle, vous obtenez un objet à utiliser pour décorer votre maison et à contempler pour se remémorer ce souvenir plus tard, comme un acte de mariage grâce à l’étape « Mariage » ou le dessin d’un enfant réalisé lors du premier jour d’école. Ces étapes ne sont donc pas simplement des éléments d’interface utilisateur, mais elles nous permettent d’entrer véritablement dans la vie des Sims et dans leur environnement également.

Nous avons vu que le système des préférences a été amélioré avec l’ajout des traits de personnalité, ce qui a l’air vraiment intéressant et ajoutera certainement de la profondeur au gameplay et aux relations entre les Sims. Qu’en est-il des caractéristiques physiques, par exemple les cheveux bruns, les yeux bleus, etc. ? Avez-vous choisi de ne pas les inclure ?

SD : Oui, pour Grandir ensemble, nous avons décidé de concentrer notre compatibilité sociale sur un aspect plus platonique, dirais-je. Nous avons pensé que certaines de ces caractéristiques se rapprochaient un peu plus de la façon dont nous sommes attirés ou de notre sens du romantisme, peut-être, donc nous n’avons pas fait cela pour Grandir ensemble.

Il semble qu’il y ait de nombreuses nouvelles fonctionnalités associées à la toute nouvelle introduction des nourrissons dans le jeu. Vous avez montré qu’ils pouvaient découvrir de nouvelles spécificités sur eux et de nouveaux types d’aliments qu’ils aiment ou détestent. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces fonctionnalités liées aux nourrissons ? Par ailleurs, en tant que jeune maman moi-même, je me demandais si les Sims adultes pouvaient les allaiter, comme avec les nouveau-nés.

GN : Oui, nous avons sans aucun doute plusieurs points à préciser ici. […] En ce qui concerne l’allaitement ou l’alimentation avec un biberon, oui, vous pouvez certainement choisir ces options de façon très similaire à celle qui était possible avec les nouveau-nés. Bien sûr, cette fois-ci, vous pourrez aussi déterminer une préférence en matière d’alimentation pour votre nourrisson afin que le joueur n’ait pas besoin de sélectionner cette option spécifiquement à chaque fois, ou bien, s’il autorise ses Sims à agir de façon autonome, que les adultes choisissent l’option appropriée pour le nourrisson également. […] Je pense qu’un point que les parents reconnaîtront sûrement – mais je ne sais pas au final, car je ne suis pas parent moi-même et je n'ai pas expérimenté cela – est que le fait d’essayer de nouveaux aliments dans la chaise haute n’a pas nécessairement pour but de satisfaire la faim des nourrissons. Il s’agit plutôt de créer des liens avec votre nourrisson et les laisser grandir, explorer, tenter de nouvelles expériences et découvrir ces toutes premières fois où il décidera ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas, ce qu’il adore. Cela s’inscrit dans quelque chose de plus grand encore, qui se déroule en arrière-plan, dans le cadre duquel vos gardiens s’attachent à leurs nourrissons. Tandis qu’ils grandissent et créent ce lien en passant du temps ensemble, cela se répercute en réalité sur les étapes suivantes tout au long de la vie du nourrisson. Quand ils passent au stade de bambin, ils peuvent obtenir plusieurs traits de récompense.

Ces tout premiers débuts, ces petites graines que vous plantez, c’est ainsi que vous construisez une relation avec votre nourrisson. Cela contrôle – ou du moins cela a des répercussions sur – la façon dont la relation se construit et dont ils la maintiennent tout au long de leur vie, donc c’est plutôt amusant. Maintenant, en ce qui concerne les spécificités de comportement, pour être bien clair à leur sujet, la mise à jour gratuite des nourrissons ajoute 6 nouveaux traits de personnalité pour tous les joueurs, mais pour ceux qui obtiennent le pack d’extension Les Sims 4 : Grandir ensemble, nous débloquons de nombreuses spécificités supplémentaires relatives à la personnalité. Pour les nourrissons, il existe 18 spécificités uniques. Il y a en réalité 18 spécificités supplémentaires uniques pour les bambins. L’un des points que nous n’avons pas mentionnés dans la démo l’autre jour, c’est que nos nouveau-nés aussi disposent de quatre types de personnalité différents et, vous le savez, auparavant dans le jeu, ils étaient tous pareils. Désormais, vous commencerez à percevoir leur personnalité et le genre de personne qu’ils deviendront dès les tout premiers stades de leur vie, et ajouterez une touche supplémentaire d’originalité dans votre gameplay. Chaque nourrisson et chaque bambin obtiendront trois spécificités. Le joueur les découvre en interagissant avec leur nourrisson ou bambin, et cela donne à chacun des aspects supplémentaires sur sa personnalité, qui sont amusants à découvrir.