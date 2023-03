TEST Les Sims 4 Grandir ensemble : le système de relations se complexifie enfin

Une personnalisation approfondie des caractéristiques physiques





Grosse sortie d’extension pour Les Sims 4 ! À quelques jours du printemps, EA nous propose un nouveau pack axé sur les générations, portant en lui la promesse de relations familiales plus complexes, d’interactions plus riches et d’un gameplay plus détaillé. Un thème très attendu par la communauté, qui avait beaucoup apprécié son pendant du troisième opus, et une sortie qui coïncide également avec l’introduction des nourrissons dans le jeu de base. Voyons ce qu’il en est !

Coup de cœur pour la coupe courte mixte.

La saga pousse l’inclusion encore plus loin en proposant de nouvelles personnalisations de l’apparence des Sims, notamment avec divers motifs et intensités de taches de rousseur, de grains de beauté, de cicatrices et de taches de naissance. Très bon point, avec un petit bémol toutefois : il n’est pas possible de choisir l’emplacement exact de ces caractéristiques ni leur forme ou leur taille. Les neuf coiffures disponibles restent globalement dans la même veine que celles des dernières extensions, avec un mélange de style afro/moderne. Elles sont toutes bien travaillées, mais il manque une coupe avec une longueur plus importante. Coup de cœur pour la coupe courte mixte dont le mouvement fait très naturel.

En revanche, les accessoires se font plutôt rares, avec une paire de boucles d’oreilles malgré tout bien dessinées, deux colliers colorés pour les enfants, une paire de lunettes fantaisie pour les bambins et une autre plus sobre pour les nourrissons. L’extension se rattrape sur la quantité de nouveaux vêtements, même si leur style est un peu redondant : nous retrouvons beaucoup de cardigans et de pulls en laine, ou alors des crop tops. Après tout, il faut couvrir toutes les générations !

Des objets du quotidien centrés sur les activités





La plupart des nouveaux éléments du mode Construction concernent les activités auxquelles nos Sims peuvent s’adonner, qu’elles soient nouvelles ou existantes. Nous y trouvons notamment des décorations pour des jeux d’eau, plusieurs types de vélos pour adultes et pour enfants ainsi que des tables d’activités. La variété des modèles et coloris proposés est appréciable, même si deux ou trois éléments de décoration dans le même style de la grande baleine n’auraient pas été de refus pour varier les plaisirs (et les styles).

Les stickers muraux nous ont particulièrement tapé dans l’œil.

Les enfants sont mis à l’honneur, avec la possibilité de construire une cabane dans des arbres (prédéterminés), d’utiliser des sacs de couchage et de confectionner des bracelets d’amitié. Ces objets ajoutent une véritable profondeur au gameplay. Ce pack d’extension donne également accès à de nombreuses décorations déclinables en plusieurs styles, majoritairement adaptées aux enfants. Les stickers muraux nous ont particulièrement tapé dans l’œil, leur niveau de détail et leur design étant remarquables.

Les trois quartiers de la nouvelle ville du pack d’extension Grandir ensemble, San Sequoia, sont inspirés de la ville réelle de San Francisco. Nous y retrouvons en effet un grand pont en arrière-plan, malheureusement inaccessible. Plusieurs points d’eau artificiels et naturels sont utilisables, notamment les jeux aquatiques du centre d’activités, lequel constitue un nouveau type de terrain. Hormis celui-ci ainsi qu’une bibliothèque, tous les autres terrains sont résidentiels. Le quartier du centre-ville propose bien un cinéma, mais il s’agit d’un bâtiment non jouable.

Globalement, les trois quartiers se ressemblent un chouïa, avec des espaces verts et des points d’eau. Les autres packs nous ont habitués à des villes un peu plus originales... Fait assez amusant toutefois : la ville ne compte aucun séquoia, ou presque... Dans le quartier de Hopewell Hills se trouve une souche de séquoia protégée par des barrières et un panneau. Les développeurs nous expliquaient dans leur démo qu’il s’agissait en fait du dernier séquoia de San Sequoia. Un clin d’œil astucieux qui nous a fait sourire.

Tout se joue en arrière-plan





Malgré tout, l’intérêt de ce pack d’extension réside en grande partie dans son système de relations entre les Sims, qui ajoute une réelle profondeur au gameplay. En effet, le fait de pouvoir attribuer certaines préférences relatives aux traits de caractère ou aux centres d’intérêt des autres Sims complexifie quelque peu le jeu, nous permettant également de nous rapprocher d’un degré supplémentaire de réalisme. En revanche, ces préférences se limitent aux caractéristiques sociales et excluent les particularités physiques (couleur des cheveux, des yeux, etc.), alors que c’était le cas dans Les Sims 2, par exemple. Pas de coup de foudre au premier regard, donc... Il faudra faire un petit effort et discuter et échanger avec notre âme sœur pour savoir qu’elle existe ! Le système de marquage des compatibilités entre les Sims, à l’aide de pièces de puzzle qui s’emboîtent ou non, est assez pratique et nous permet de gagner du temps, si nous cherchons à épouser quelqu’un le plus rapidement possible, dans le cadre d’un challenge, par exemple...

Même si San Sequoia peut paraître plutôt ordinaire en comparaison avec les villes disponibles dans les autres packs, la profondeur de gameplay apportée par Grandir ensemble et la variété de nouveaux éléments qui l’accompagne en font un pack d’extension très intéressant pour les joueurs axés sur le gameplay.

Les Sims 4 Grandir ensemble est disponible sur PC, Mac, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 et PS5. Vous pouvez retrouver les nombreuses extensions du jeu sur Amazon.



Les plus Système de relations plus complexe

Nouvelles décorations détaillées

Nombreux objets jouables liés au gameplay Les moins Une ville un chouïa ordinaire

Préférences qui se limitent aux caractéristiques sociales (physique exclu)