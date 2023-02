Les Sims 4 : le pack d'extension Grandir ensemble dévoilée avec une ville et des Nourrissons

Les Sims 4 est jouable en free-to-play depuis la fin d'année dernière, mais EA Games et Maxis ne sont évidemment pas prêts d'abandonner leur jeu de simulation de vie. Les studios dévoilent cette semaine un nouveau pack d'extension, Grandir Ensemble, qui rajoute notamment une toute nouvelle ville.

Les développeurs présentent en détail ce pack d'extension Grandir Ensemble pour Les Sims 4 :

Les joueurs pourront découvrir une toute nouvelle ville, explorer les liens familiaux grâce à différentes dynamiques et interactions entre les Sims, et observer leur Sim passer de la nouvelle étape de vie Nourrisson jusqu’à l’âge adulte, tout en franchissant de nouvelles étapes importantes au sein de sa famille.

Les joueurs auront l’opportunité d’emmener la famille de leur Sim explorer une ville pittoresque au bord de l’océan et d’expérimenter plus d’interactions familiales. Ils pourront notamment découvrir de nouvelles façons de socialiser grâce à la nouvelle fonctionnalité de compatibilité sociale afin de créer des relations plus fortes. Les joueurs pourront même remarquer que leur nourrisson adopte un tout nouveau comportement ou franchit une étape importante. Avec autant de choses à faire et à explorer, le pack d'extension Les Sims 4 Grandir Ensemble permettra aux joueurs de profiter de moments spéciaux en famille.

Voici ce qui attend les joueurs dans le pack d’extension Les Sims 4 Grandir Ensemble :